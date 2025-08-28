Ông Võ Văn Minh nêu '6 rõ' khi triển khai 35 nghị quyết của HĐND TP.HCM 28/08/2025 19:51

Chiều 28-8, sau phiên làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã bế mạc Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề).

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh đánh giá, các đại biểu HĐND TP đã xem xét, thảo luận và nhất trí thông qua 35 nghị quyết quan trọng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn sau hợp nhất đơn vị hành chính.

Các nghị quyết đã tạo cơ sở pháp lý cho công tác chỉ đạo, điều hành và động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; từng bước hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; chăm lo đời sống nhân dân và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Chủ tịch HĐND TP.HCM yêu cầu, ngay sau kỳ họp, UBND TP, các sở ngành, UBND phường, xã, đặc khu khẩn trương ban hành kế hoạch tổ chức triển khai nghị quyết. Ảnh: TRẦN LINH

Chủ tịch HĐND TP.HCM yêu cầu, ngay sau kỳ họp, UBND TP, các sở ngành, UBND phường, xã, đặc khu khẩn trương ban hành kế hoạch tổ chức triển khai nghị quyết theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm và rõ sản phẩm”.

Đồng thời, thường xuyên đôn đốc, giám sát, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh ngay các tồn tại, yếu kém; để các nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực và phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2025, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8,5%.

Ông cũng yêu cầu các cơ quan chủ động rà soát kỹ lưỡng các nội dung, kịp thời đề xuất cơ chế, chính sách mới phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, định hướng phát triển của TP.HCM và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, cán bộ, công chức trên địa bàn.

Với các vấn đề cấp bách đáp ứng yêu cầu của TP, ông Võ Văn Minh đề nghị các sở, ngành, UBND TP phối hợp với các ban, thường trực HĐND TP để chuẩn bị chu đáo, trình HĐND xem xét.

"Rà soát lại một số chính sách còn nhiều ý kiến để đảm bảo tính thực tiễn, phù hợp với nguyện vọng của cán bộ, công chức, người dân"- Chủ tịch HĐND TP.HCM yêu cầu.



Đối với các vấn đề đại biểu quan tâm, phát biểu tại kỳ họp về đầu tư công, nhà ở xã hội, nhà công vụ, giải quyết khó khăn trong thủ tục hành chính, ông Minh đề nghị lãnh đạo sở, ngành tham mưu UBND TP.HCM chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ.