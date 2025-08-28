TP.HCM: Ủy quyền cho công chức cấp xã thực hiện 14 nhiệm vụ tư pháp 28/08/2025 16:28

(PLO)- Có 14 nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND cấp xã trong lĩnh vực tư pháp sẽ được ủy quyền cho công chức cấp xã từ ngày 28-8-2025.

Chiều 28-8, kỳ họp thứ ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đã thông qua Nghị quyết quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho công chức thuộc UBND cấp xã thực hiện trong lĩnh vực tư pháp.

Theo đó, các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền trong lĩnh vực tư pháp gồm:

1. Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam, cấp hoặc chứng nhận.

2. Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận.

3. Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận.

Nghị quyết quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho công chức cấp xã thực hiện trong lĩnh vực tư pháp có hiệu lực kể từ ngày 28-8. Ảnh: TRẦN LINH

4. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản.

5. Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài.

6. Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở theo pháp luật về đất đai, nhà ở.

7. Chứng thực di chúc.

8. Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản.

9. Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở theo pháp luật về đất đai, nhà ở.

10. Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở theo pháp luật về đất đai, nhà ở.

11. Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng, giao dịch.

12. Chứng thực việc sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực.

13. Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực.

14. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác trong lĩnh vực chứng thực được pháp luật quy định thuộc thẩm quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trừ những nhiệm vụ, quyền hạn mà pháp luật quy định không được ủy quyền

Chủ tịch UBND cấp xã căn cứ tình hình thực tiễn để quyết định việc ủy quyền một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn theo nội dung trên trên cho công chức thực hiện và chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28-8-2025.