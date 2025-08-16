Pháp luật phải mang tính dẫn dắt để phục vụ sáng tạo, phát triển đất nước 16/08/2025 06:59

(PLO)- Đây là nhiệm vụ được đặt ra tại Nghị quyết 66 về công tác xây dựng pháp luật, nhằm đáp ứng yêu cầu của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Ngày 15-8, Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM và báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia: “Nghị quyết 66-NQ/TW: Tạo đột phá về tư duy xây dựng và thi hành pháp luật”.

Đổi mới tư duy cả công tác xây dựng và thi hành pháp luật

Phát biểu tại hội thảo, TS Nguyễn Thanh Tú, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật, đánh giá cao nỗ lực, sự phối hợp của Trường ĐH Kinh tế - Luật và báo Pháp Luật TP.HCM trong việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia về Nghị quyết 66.

TS Tú cho biết Nghị quyết 66 cùng với Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân là “bộ tứ trụ cột” để thấy tầm quan trọng của các nghị quyết.

Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: THUẬN VĂN

Thứ trưởng Bộ Tư pháp cũng thông tin sắp tới Bộ Chính trị cũng sẽ ban hành các nghị quyết khác về y tế, giáo dục.

“Nghị quyết 66 được ban hành kế thừa từ Nghị quyết 48 năm 2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. Kế thừa Nghị quyết 27 năm 2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới. Từ các thông báo, kết luận của Tổng Bí thư tại các buổi làm việc.

Tôi dẫn chứng như vậy để thấy được rằng Nghị quyết 66 được ban hành có tính kế thừa và phát triển trong kỷ nguyên mới của đất nước” - ông Tú nói.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp cũng nhấn mạnh quan điểm xây dựng pháp luật phải có sự đổi mới về tư duy. Không chỉ đổi mới trong xây dựng pháp luật mà còn đổi mới về tư duy trong tổ chức thi hành pháp luật “vậy nên mới gọi là đột phá của đột phá”.

Bên cạnh năm quan điểm chỉ đạo, Nghị quyết 66 cũng đặt ra bảy nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện. Pháp luật không chỉ đơn giản là phương tiện để quản lý mà giờ đây pháp luật phải mang tính dẫn dắt để phục vụ sáng tạo, phát triển của đất nước trong tình hình mới.

Đổi mới căn bản tư duy lập pháp Phát biểu đề dẫn cho hội thảo, Nhà báo Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, cho rằng Nghị quyết 66 đánh dấu một sự thay đổi căn bản trong tư duy lập pháp. Thay vì chỉ xem pháp luật là công cụ quản lý nhà nước đơn thuần, Nghị quyết đã nâng tầm pháp luật thành một công cụ kiến tạo phát triển, thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo. Quan điểm “Đầu tư cho công tác xây dựng chính sách, pháp luật là đầu tư cho phát triển” là minh chứng rõ nhất cho sự chuyển đổi tư duy này. Nghị quyết cũng đã đặt ra yêu cầu phải “bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi chủ thể trong xã hội”. Điều này đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, những người trực tiếp thực thi pháp luật phải hành động vì lợi ích chung, sự công bằng, minh bạch và hiệu quả trong thi hành pháp luật, nhằm tạo niềm tin vững chắc trong xã hội.

Để Nghị quyết 66 đi vào cuộc sống, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú cho biết cần có sự chung tay, phối hợp của các bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương, các cơ quan chức năng liên quan và từ các cơ quan báo chí để truyền thông chính sách, truyền thông pháp luật, bởi khối lượng công việc rất nhiều, khó và đồ sộ.

Gợi mở về việc ban hành luật khung

Trình bày tham luận tại hội thảo, TS Cao Vũ Minh, Trường ĐH Kinh tế - Luật, cho biết nhiều quốc gia trên thế giới, quy trình lập pháp rất phức tạp, từ đó dẫn tới kéo dài thời gian ban hành luật.

Việc kéo dài thời gian của quy trình lập pháp có nguyên nhân chủ yếu là do tính chất và tầm quan trọng của các văn bản luật. Các văn bản luật có hiệu lực lâu dài và tác động sâu rộng đến các quan hệ xã hội nên quy trình lập pháp phải chặt chẽ, nhằm hạn chế đến mức tối đa những sai sót.

TS Nguyễn Thanh Tú (giữa), Thứ trưởng Bộ Tư pháp, lãnh đạo báo Pháp Luật TP.HCM, lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM cùng các đại biểu, khách mời tại buổi hội thảo. Ảnh: NGUYỆT NHI

Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, để một vấn đề nhanh chóng được thông qua thì luật khung được xem là giải pháp hữu hiệu. Luật khung là một loại văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) do Nghị viện/Quốc hội ban hành, trong đó chứa đựng những nguyên tắc, mục tiêu chung và giao quyền quy định chi tiết cho các cơ quan nhà nước khác (thường là các cơ quan hành chính). Nói cách khác, luật khung chỉ mang tính định hướng, còn các biện pháp triển khai thực hiện, các phương án hành vi cụ thể thì giao cho cơ quan hành chính quy định (ủy quyền lập pháp).

Theo TS Minh, các trường hợp mà việc ban hành luật khung được xem là tối ưu có thể kể đến như: Luật đụng đến những vấn đề phức tạp; luật có nhiều đối tượng và nhiều hành vi bị điều chỉnh; luật phải quy định những tình huống quá khác nhau và quy định về những vấn đề mà nhà làm luật biết rõ sẽ có những thay đổi nhanh chóng.

TS Cao Vũ Minh trình bày tham luận tại hội thảo. Ảnh: THUẬN VĂN

“Nghị quyết 66 gợi mở rất hợp lý là các luật, bộ luật quy định về quyền con người, quyền công dân, tố tụng tư pháp thì cần phải quy định chi tiết. Còn lại thì có thể ban hành luật khung. Tiếp đến vì lý do khách quan phải ban hành luật khung thì khi soạn thảo và trình dự án luật, cơ quan chủ trì soạn thảo phải trình cả dự thảo văn bản quy định chi tiết” - TS Minh nói.

Chia sẻ thêm về kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc ban hành luật khung, TS Minh cho rằng có thể áp dụng chế độ thuê khoán chuyên gia hỗ trợ cho việc thẩm tra luật theo tinh thần Nghị quyết 66. Đồng thời, nghiên cứu trao quyền cho tòa án phán xét tính hợp pháp của văn bản quy định chi tiết khi có dấu hiệu trái luật.

Tòa án không thể từ chối giải quyết vì… chưa có luật Bằng thực hiện xét xử, ông Quách Hữu Thái, Phó Chánh án TAND TP.HCM, đã nêu vấn đề thực tiễn còn nhiều vướng mắc trong việc áp dụng pháp luật. Cụ thể, ông Thái dẫn chứng vụ án cướp tiền ảo trên cao tốc. Tại thời điểm đó thì pháp luật chưa xem tiền ảo là một loại tài sản, dẫn đến cơ quan tố tụng phải trăn trở, nghiên cứu rất kỹ lưỡng để có phương án giải quyết vụ việc… hay như các vụ án dân sự liên quan đến việc bảo vệ bên thứ ba ngay tình. Ông Quách Hữu Thái, Phó chánh án TAND TP.HCM. “Tòa án chúng tôi không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng (Điều 4 BLTTDS)... Công tác thi hành pháp luật đôi khi đi trước công tác xây dựng pháp luật” - Phó Chánh án TAND TP.HCM chia sẻ. Ông Thái cũng cho biết thêm TAND TP.HCM là nơi hằng ngày áp dụng pháp luật, phát hiện những vướng mắc trong quá trình giải quyết vụ án, tiếc là không có nhiều thời gian để tổng kết việc áp dụng pháp luật...

Cần điều chỉnh quy định pháp luật sát với thực tiễn

Cũng tại hội thảo, Viện sĩ, PGS-TS Nguyễn Ngọc Điện, cố vấn cao cấp Viện Pháp luật quốc tế và So sánh, Trường ĐH Kinh tế - Luật, đánh giá cao tinh thần của Nghị quyết 66 với những điểm mới, tiến bộ về tư duy xây dựng và thi hành pháp luật.

Ông Điện nêu quan điểm cần bớt ban hành nhiều luật, chỉ ban hành những luật thực sự cần thiết, cái gì quan trọng phải được quy định trong luật chứ không phải quy định trong các văn bản dưới luật như nghị định, thông tư.

“Mạnh dạn cổ vũ cho người dân tự do làm những việc mà pháp luật không cấm. Nhà nước không nên lạm dụng việc cấm để hạn chế quyền tự do làm ăn, kinh doanh của người dân. Chỉ cấm những gì thực sự đáng cấm…” - ông Điện thẳng thắn.

Viện sĩ, PGS-TS Nguyễn Ngọc Điện tại Hội thảo: Ảnh: THUẬN VĂN

Còn TS Thái Thị Tuyết Dung, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Thanh tra - Pháp chế, ĐH Quốc gia TP.HCM, lại đau đáu vụ án thầy hiệu trưởng ở Cà Mau bị tòa tuyên phạt bảy năm tù với cáo buộc tham ô 10,7 triệu đồng; hiện vẫn đang bị tạm giam.

TS Dung cho rằng đây là một trong những câu chuyện có tác động rất lớn đến nhận thức của xã hội về thực thi pháp luật. Theo Điều 353 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) thì tội tham ô tài sản có dấu hiệu cấu thành tội phạm cơ bản là gây ra thiệt hại 2 triệu đồng. Theo TS Dung, trong tương lai cần điều chỉnh lại mức cấu thành cơ bản của tội này theo hướng gắn với thu nhập bình quân đầu người.

“Với mức 2 triệu đồng hiện nay mà dùng làm căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự một người thì tôi cho rằng là thấp” - TS Dung nêu quan điểm.

TS Thái Thị Tuyết Dung phát biểu tại hội thảo. Ảnh: THUẬN VĂN

Về việc xây dựng luật, TS Dung cho rằng vấn đề nằm ở con người. Những nhà lập pháp phải là những người tinh hoa vì họ tạo được ra một hệ thống pháp luật để xã hội dựa vào làm điểm tựa, làm khuôn khổ. Nhưng nếu lập pháp không chuyên nghiệp, không thay đổi thì sẽ tạo ra những đạo luật có tính khả thi không cao, luật ban hành ra không thi thành được.

Cuối buổi hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú cũng đã có những trao đổi, phản hồi với các đại biểu xoay quanh những vấn đề mà các đại biểu đặt ra tại hội thảo về công tác xây dựng và thi hành pháp luật.

Ông Tú cũng cho biết sẽ có những báo cáo với Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật về việc các cơ quan, đơn vị đã có những buổi hội nghị, hội thảo để nêu những kiến nghị nhằm đưa Nghị quyết 66 đi vào thực tiễn, trong đó có hội thảo do Trường ĐH Kinh tế - Luật và báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức.

Ý kiến Ông PHẠM VĂN TUYÊN, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM: Mạnh dạn xử lý các khó khăn, vướng mắc của quy định Chính sách pháp luật khi ban hành phải phù hợp, sát với thực tiễn. Muốn như vậy thì đội ngũ xây dựng pháp luật phải sát, gần gũi với hơi thở cuộc sống, tránh trường hợp luật ban hành ra không áp dụng được. Bên cạnh đó, muốn đột phá trong thể chế, xây dựng pháp luật thì phải làm lược bỏ, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính. Văn bản, quy định nào đang có khó khăn, vướng mắc đáp ứng một trong các tiêu chí theo Nghị quyết 206 của Quốc hội như: Quy định mâu thuẫn, chồng chéo trong cùng một VBQPPL hoặc giữa các VBQPPL; quy định của VBQPPL không rõ ràng, có nhiều cách hiểu khác nhau, không hợp lý... thì mạnh dạn xử lý theo các phương án được nêu trong Nghị quyết 206. Ông PHAN THANH TÙNG, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM: Cần giao quyền chủ động cho TP.HCM thực hiện cơ chế đặc thù Thay đổi tư duy trong công tác xây dựng pháp luật có thể thấy từ góc nhìn xây dựng pháp luật bằng cơ chế quản lý sang xây dựng pháp luật để kiến tạo phục vụ. Hiện nay Luật Ban hành VBQPPL cũng cho phép ban hành các văn bản theo thủ tục rút gọn, việc này có ý nghĩa rất quan trọng trong tình hình hiện nay cả nước đang thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, việc phân cấp, phân quyền đang diễn ra đòi hỏi khối lượng văn bản phải ban hành rất lớn. Nghị quyết 66 cũng đặt ra chế định luật sư công, về vấn đề này, Bộ Tư pháp cũng đã phối hợp với các bộ, ngành; Sở Tư pháp TP.HCM cũng đang nghiên cứu và huy động đội ngũ chuyên gia làm công tác pháp luật để tham gia nghiên cứu góp ý xây dựng chế định. Hiện TP.HCM đang thực hiện chính sách đặc thù theo Nghị quyết 98 của Quốc hội, tuy nhiên hiện nay trong quá trình thực thi cơ chế đặc thù phát sinh rất nhiều vấn đề mà việc sửa đổi chính sách, quy định vẫn phải tuân theo quy định cũ (Quốc hội mới có quyền điều chỉnh). Do đó, cần kiến nghị cơ chế giao thẩm quyền chủ động cho TP.HCM điều chỉnh các khó khăn, vướng mắc khi thực hiện các cơ chế đặc thù.