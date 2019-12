Trùm ma túy cưa song sắt vượt ngục lãnh 20 năm tù

TAND tỉnh Bình Thuận vừa đưa vụ án Nguyễn Viết Huy, tự Huy “nấm độc” ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Huy 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trùm đường dây mua bán ma túy

Theo hồ sơ, Huy là một người nghiện ma túy nặng và cũng là người trực tiếp mua bán ma túy. Từ năm 2011, Huy đã cầm đầu đường dây mua bán ma túy từ TP.HCM về Bình Thuận tiêu thụ.

Đường dây của Huy hoạt động khá quy mô, tổ chức hệ thống chân rết rất chặt chẽ; các điểm mua sỉ, lẻ ma túy đều thông qua đàn em và không bao giờ Huy đứng ra giao dịch.



Huy "nấm độc" tại tòa

Tháng 6-2011, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Thuận đã lập chuyên án và triệt phá thành công đường dây ma túy của Huy cầm đầu. Ngoài Huy là ông trùm đường dây, cảnh sát cũng khởi tố chín đàn em của Huy chung một vụ án.



Sau đó, Huy bị TAND tỉnh Bình Thuận xử phạt chín năm tù giam. Mãn hạn tù về lại địa phương, Huy sống rất khép kín, tỏ ra khá hiền lành.

Đằng sau vỏ bọc giống như đã hoàn lương, Huy tiếp tục móc nối, tổ chức đường dây tiêu thụ ma túy với số lượng lớn. Lần này, hoạt động của Huy khép kín, tự vận chuyển, tự phân phối; một mình làm, một mình biết và tự chịu trách nhiệm.

Dù nắm rõ Huy đang tổ chức cung cấp ma túy nhưng các trinh sát rất khó đeo bám hay tiếp cận bởi Huy hoạt động độc lập và rất cáo già khi di chuyển, đồng thời cực kỳ cảnh giác khi hoạt động.

Đến ngày 6-5-2019, khi Huy “nấm độc” lái xe vận chuyển ma túy từ TP.HCM về Phan Thiết vào nhà riêng đã bị hàng chục trinh sát của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Thuận đồng loạt ập vào khống chế ngay trong phòng ngủ.



Huy lúc mới bị bắt

Khám xét khẩn cấp, cảnh sát lập biên bản thu giữ khoảng 2 kg ma túy đá, 59 viên thuốc lắc (tổng trị giá khoảng 1 tỉ đồng). Ngoài ra còn thu giữ một khẩu súng bắn đạn cao su, một khẩu súng bắn đạn chì mà lúc nào Huy cũng thủ bên mình, hơn 40 triệu đồng và nhiều chứng cứ khác…

Cưa song sắt vượt ngục



Trong thời gian bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an Bình Thuận, Huy được giam chung với Nguyễn Văn Nưng (37 tuổi, ngụ xã Liên Hương, huyện Tuy Phong, Bình Thuận) đang bị giam để điều tra về tội giết người.

Cả hai được giam chung ở buồng số 5, nhà 02, khu B, đây là một trong những khu giam giữ đặc biệt dành cho các đối tượng nguy hiểm chờ xét xử, được canh gác cẩn mật tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận, đường Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết.



Huy và Nưng, hai tội phạm vượt ngục

Rạng sáng 30-6, hai bị can này lợi dụng sơ hở của cán bộ quản giáo đã cưa đứt song sắt ô thông gió phòng giam và bỏ trốn gây chấn động dư luận.



Để cưa được nhiều song sắt to dày đặc ở lỗ thông gió, hai bị can này phải buộc cõng nhau lên để thay phiên cưa và phải mất thời gian khá dài. Hiện trường vụ vượt ngục đã thu giữ được ít nhất ba lưỡi cưa sắt.

Sau khi chui qua lỗ thông gió, cả hai bị can đã vượt tường rào phía Bắc Trại tạm giam ra khu trồng rau và từ đây leo lên mái nhà người dân thoát thân ra đường Huỳnh Thị Khá (Phan Thiết) rồi bỏ trốn.

Hai bị can này đã vào TP.HCM lẩn trốn hai ngày sau đó chia tay nhau. Sau nhiều nỗ lực truy bắt, đến ngày 5-7, lực lượng truy nã đã bắt được Huy “nấm độc” ở Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang sau khi Huy định vượt biên qua Campuchia theo hướng Châu Đốc, An Giang bất thành. Tiếp đến, ngày 10-7, Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt được Nguyễn Văn Nưng tại huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng.

Sau đó, CQĐT VKSND Tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội thiếu trách nhiệm để người bị bắt, người bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù trốn quy định tại Điều 376 BLHS.



Đến chiều 2-8, CQĐT VKSND Tối cao đã thực hiện lệnh bắt giam với Đại úy Lê Minh Sơn, cán bộ đội Cảnh sát Bảo vệ, công tác tại Trại tạm giam Công an Bình Thuận. Ông Sơn bị bắt về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo điều 355 BLHS 2015.



CQĐT VKSND Tối cao thực hiện lệnh bắt giam với Đại úy Lê Minh Sơn

Bước đầu, CQĐT xác định lợi dụng nhiệm vụ được giao, ông Sơn đã mang điện thoại di động vào trong khu vực tạm giữ, tạm giam đưa cho một phạm nhân để người này mang vào trong buồng giam cho các bị can sử dụng.



Mỗi cuộc gọi vài phút, phải trả cho Sơn từ 4-5 triệu đồng và Sơn đã nhận tổng số tiền 91 triệu đồng. Cơ quan chức năng xác định Huy "nấm độc" có sử dụng điện thoại gọi về cho gia đình.

Hành vi của ông Lê Minh Sơn vi phạm Điều 3; khoản 2, Điều 5 và khoản 6 Điều 6 Thông tư 27/2016/TT-BCA ngày 28/6/2016 của Bộ Công an quy định về công tác vũ trang bảo vệ cơ sở giam giữ.

Chính nhờ được sử dụng điện thoại một thời gian dài liên lạc thoải mái, Huy đã móc nối để được gởi cưa sắt vào trại giam. Số lưỡi cưa được giấu rất tinh vi trong các cây chả lụa, từ đó Huy và Nưng đã cưa song sắt gây ra vụ vượt ngục chấn động.



Hiện CQĐT VKSND Tối cao đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các cá nhân thiếu trách nhiệm để xử lý theo quy định của pháp luật.