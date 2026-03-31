Phục dựng lễ Mừng chiến thắng, ăn trâu của đồng bào Jrai ở Ia Grai
LÊ KIẾN
(PLO)- Một con con trâu to khỏe được hiến sinh cho Yàng trong lễ Mừng chiến thắng, bà con Jrai cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Trong hai ngày 30 và 31-3, Bảo tàng Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp với UBND xã Ia Grai tổ chức phục dựng lễ Mừng chiến thắng của đồng bào Jrai tại nhà rông làng Bẹk, xã Ia Grai. Đây là lễ hội tiêu biểu của đồng bào Jrai, thể hiện tính đoàn kết cộng đồng, tạ ơn các đấng thần linh đã che chở buôn làng vượt qua thiên tai, dịch bệnh và giữ gìn cuộc sống bình yên, no ấm.
Lễ hội được phục dựng theo đúng bản sắc truyền thống của người Jrai, gồm hai phần chính: Nghi lễ thông linh do Hội đồng già làng đại diện cộng đồng thực hiện nghi thức kết nối với thần linh; phần lễ với các hoạt động văn hóa, cồng chiêng, múa xoang, ẩm thực…
Tại nghi lễ thông linh, Hội đồng già làng tổ chức lễ cúng dựng cây nêu và buộc một con trâu dưới cây nêu trong quá trình diễn ra phần lễ. Vật hiến sinh gồm một con trâu, một con heo, một con dê và một con gà trống.