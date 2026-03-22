Người Jrai đâm trâu mừng nhà rông mới

Trong hai ngày 21 và 22-3, tại nhà rông làng Kép 1 (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai), hàng trăm người dân tộc Jrai linh đình mừng lễ khánh thành nhà rông mới, thực hiện nghi thức truyền thống đâm trâu.
Công trình nhà rông gồm các hạng mục: nhà rông, nhà sàn, khu vệ sinh, vườn tượng nhà mồ, giọt nước… Ngoài ra, tuyến đường giao thông nông thôn dài 3,43 km kết nối làng Kép 1 với làng A Mơng kết nối với thắng cảnh thác Công Chúa cũng được đầu tư khang trang.
Lễ mừng nhà rông mới diễn ra theo nghi thức truyền thống của người Jrai. Đặc biệt, nghi lễ cúng trâu – nghi thức hiến tế quan trọng nhất đã diễn ra vào đêm 21-3 do hội đồng già làng chủ trì, cúng cầu sức khỏe, mùa màng bội thu.
Bên cạnh phần lễ, người dân và du khách được tham quan không gian trưng bày các hiện vật văn hóa, lịch sử; trải nghiệm quy trình trồng bông, se sợi, nhuộm màu, dệt vải truyền thống.
Dịp này, UBND xã Ia Ly phối hợp tổ chức giải chạy đồng hành “Khám phá làng Kép” thu hút trên 300 vận động viên tham gia chạy ở 2 cự ly 8 km và 21 km.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, công trình nhà rông làng Kép 1 không chỉ góp phần thúc đẩy du lịch cộng đồng tại địa phương mà còn tạo điều kiện gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.