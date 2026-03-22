Người Jrai đâm trâu mừng nhà rông mới 22/03/2026 17:42

(PLO)-Mừng nhà rông mới, người Jrai ở xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai tổ chức nghi lễ đâm trâu.

Trong hai ngày 21 và 22-3, tại nhà rông làng Kép 1 (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai), hàng trăm người dân tộc Jrai linh đình mừng lễ khánh thành nhà rông mới, thực hiện nghi thức truyền thống đâm trâu.

Nhà rông làng Kép 1, xã Ia Ly vừa khánh thành.

Công trình nhà rông gồm các hạng mục: nhà rông, nhà sàn, khu vệ sinh, vườn tượng nhà mồ, giọt nước… Ngoài ra, tuyến đường giao thông nông thôn dài 3,43 km kết nối làng Kép 1 với làng A Mơng kết nối với thắng cảnh thác Công Chúa cũng được đầu tư khang trang.

Lễ mừng nhà rông mới diễn ra theo nghi thức truyền thống của người Jrai. Đặc biệt, nghi lễ cúng trâu – nghi thức hiến tế quan trọng nhất đã diễn ra vào đêm 21-3 do hội đồng già làng chủ trì, cúng cầu sức khỏe, mùa màng bội thu.

Bên cạnh phần lễ, người dân và du khách được tham quan không gian trưng bày các hiện vật văn hóa, lịch sử; trải nghiệm quy trình trồng bông, se sợi, nhuộm màu, dệt vải truyền thống.

Lễ khánh thành được tổ chức ngay bên trong nhà rông được xây dựng cách điệu theo mô hình nhà rông truyền thống, đảm bảo tính thẩm mĩ.

Dịp này, UBND xã Ia Ly phối hợp tổ chức giải chạy đồng hành “Khám phá làng Kép” thu hút trên 300 vận động viên tham gia chạy ở 2 cự ly 8 km và 21 km.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, công trình nhà rông làng Kép 1 không chỉ góp phần thúc đẩy du lịch cộng đồng tại địa phương mà còn tạo điều kiện gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.

Công trình nhà rông là một biểu tượng không thể thiếu tại các buôn làng ở Tây Nguyên, là nơi sinh hoạt văn hóa và diễn ra các hoạt động lớn của làng.

Nghi thức đâm trâu là một nét văn hóa không thể thiếu của các dân tộc Jrai, Ba Na... ở Tây Nguyên. Đến nay, nghi thức này đã giảm nhưng vẫn được tổ chức trong các sự kiện lớn của làng.

Người dân sẽ tụ tập sinh hoạt, đánh trống, cồng chiêng và múa xoang dưới mái nhà rông trong nghi lễ đâm trâu.

Thịt trâu được người dân tổ chức ăn tại chỗ và chia lại cho các hộ gia đình.

Món ăn truyền thống người Jrai với lá mì, cà đắng.