Quảng Trị: Dùng ván gỗ, cọc tre đậy tạm hố ga bị trộm nắp vì…hết tiền 08/08/2025 21:01

(PLO)- Để đảm bảo an toàn sau khi gần 200 hố ga bị trộm nắp, cơ quan chức năng tại Quảng Trị dựng cọc tre làm rào chắn, lấy ván gỗ đậy tạm thời.

Ngày 8-8, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc phụ trách Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất Lệ Thủy (tỉnh Quảng Trị), cho biết tại 189 hố ga bị trộm nắp mà PLO phản ánh, đơn vị đã tiến hành che đậy tạm thời bằng ván gỗ và dựng cọc tre rào chắn xung quanh để đảm bảo an toàn.

“Hiện tại do không có kinh phí nên tạm thời chúng tôi chỉ có thể đậy tạm bằng gỗ. Chúng tôi rất mong cấp trên quan tâm để giải quyết dứt điểm tình trạng cống không có nắp trước mùa mưa lũ. Đồng thời, chúng tôi cũng đề nghị cơ quan công an sớm làm rõ và xử lý nghiêm hành vi trộm nắp cống", ông Dũng nói.