Lý do Mỹ chưa đưa tàu sân bay vào eo biển Hormuz, Vịnh Ba Tư

Đội tàu sân bay tấn công USS Abraham Lincoln được Mỹ triển khai đến biển Ả Rập gần Iran từ tháng trước nhằm “gửi một thông điệp rõ ràng và không thể nhầm lẫn đến Iran rằng mọi hành động chống lại quyền lợi của Mỹ hay của các đồng minh Mỹ sẽ bị đáp trả không nương tay”, như lời Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton.



Tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng với khoảng 40 máy bay chiến đấu trên tàu đã có ít nhất hai cuộc tập trận trên biển Ả Rập cùng với nhiều tàu chiến khác, và cả với các máy bay ném bom B-52 mà Mỹ đưa tới căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar tháng trước để đối phó Iran.

Tuy nhiên đến thời điểm này Mỹ vẫn chưa đưa tàu sân bay USS Abraham Lincoln vào eo biển Hormuz và Vịnh Ba Tư – nằm giữa bán đảo Ả Rập và vùng tây nam Iran. Lý do theo hãng tin AP là vì Mỹ thận trọng, không muốn đẩy cao thêm căng thẳng với Iran vốn đã tăng đến mức nguy hiểm.



Tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang đậu cách bờ biển Oman trên biển Ả Rập khoảng 320km. Ảnh: GETTY IMAGES

Theo AP, thời điểm này tàu sân bay USS Abraham Lincoln ở vị trí cách bờ biển Oman trên biển Ả Rập khoảng 320km. Tàu sẽ cần phải đi qua Vịnh Oman và eo biển Hormuz trước khi đến Vịnh Ba Tư.

Hải quân Mỹ không bình luận lý do tại sao tàu sân bay USS Abraham Lincoln chưa đến Vịnh Ba Tư mà chỉ nói con tàu này sẵn sàng thực hiện mọi chiến dịch.

“Lực lượng Mỹ có thể thực hiện chiến dịch của tôi bất cứ ở đâu và bất cứ khi nào cần thiết” – Chuẩn Đô đốc John Wade – chỉ huy đội tàu sân bay tấn công USS Abraham Lincoln nói khi được hỏi tại sao tàu sân bay này chưa vào Vịnh Ba Tư.

“Họ (ý muốn nói đến Iran) đe dọa đến các hoạt động của chúng tôi, cả đến an toàn và an ninh của tàu thương mại và hoạt động thương mại qua eo biển Hormuz, đó là lý do tại sao chúng tôi ở đây” – Chuẩn Đô đốc Wade nói.



Đội tàu sân bay tấn công USS Abraham Lincoln và một máy bay ném bom B-52H Stratofortress trong một cuộc tập trận chung ở biển Ả Rập. Ảnh: ABC NEWS

Có thể nói USS Abraham Lincoln hiện là tàu sân bay được chú ý nhiều nhất trên thế giới.

Đài ABC News nằm trong nhóm những cơ quan truyền thông đầu tiên được phép lên tàu sân bay USS Abraham Lincoln kể từ khi tàu di chuyển đến Trung Đông và quan sát các hoạt động trên tàu.



“Tôi chỉ ở đây để thực hiện điều phải làm, và đó là ngăn chặn sự gây hấn của Iran, đảm bảo dòng lưu thông thương mại tự do qua eo biển quan trọng và các tuyến đường biển hẹp, và đảm bảo rằng lực lượng của chúng tôi được bảo vệ và thực thi phòng thủ nếu cần thiết” – Chuẩn Đô đốc John Wade nói với ABC News.

Theo ABC News, các quan chức hải quân không cho biết tàu cách bờ biển Iran bao xa, tuy nhiên thuyền trưởng Putnam Browne nói con tàu “đủ gần” để chứng tỏ sự hiện diện của mình mà không báo động Iran.