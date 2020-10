Nhân viên bảo vệ gốc Việt Quận Cam nhận tội giả mạo đặc vụ Mỹ

Tờ The Mercury News dẫn thông báo của Văn phòng Công tố viên Mỹ cho biết, Donovan Pham Nguyen (34 tuổi) hôm 21-10 đã đồng ý với một thỏa thuận nhận tội và thừa nhận một tội danh giả dạng viên chức liên bang.

Các công tố viên cáo buộc Nguyen – một cư dân ở TP Riverside mới chuyển đến Quận Cam , thuộc bang California (Mỹ)– đã giả làm đặc vụ của Cục Điều tra An ninh Nội địa (HSI) thuộc Bộ An ninh Nội địa (DHS) ít nhất 10 năm và sử dụng một thẻ nhân viên giả của DHS để mua súng mà không phải bỏ tiền học khóa sử dụng súng an toàn.



Donovan Pham Nguyen. Ảnh: CBS NEWS

Ngay sau khi bị bắt, Nguyen bị sa thải khỏi công việc nhân viên bảo vệ tại Laguna Woods Village – khu nhà dành cho người về hưu ở Quận Cam. Theo cộng đồng hưu trí, Nguyen từng được một công ty quản lý tuyển dụng, và công ty này bị cáo buộc đã không thực hiện kiểm tra lý lịch theo yêu cầu của các nhà quản lý hiện tại của cộng đồng.

Nguyen thường mặc đồng phục chiến thuật của DHS và các loại đồng phục đặc vụ khác trong khi tham gia các hoạt động thực thi pháp luật, chẳng hạn như thực hiện lệnh khám xét.

Vào tháng 5 năm ngoái, người này thậm chí xuất hiện với vai trò đặc vụ của HIS trong một cuộc đột kích vào khu nhà Laguna Woods nơi anh ta làm nhân viên bảo vệ nhằm thực hiện một lệnh bắt giữ.