Iran đưa hệ thống phòng thủ tên lửa tới Syria

Trang tin UAWire ngày 27-9 dẫn lời người phát ngôn quân đội Iran – ông Abu Fadl Shikaraji cho biết chính phủ Syria yêu cầu Tehran cung cấp hỗ trợ chuyên gia và tăng cường khả năng phòng không của Damascus để đối phó các cuộc không kích.



Hệ thống phòng không Khordad 15 của Iran. Ảnh: AP

“Iran đã cử các chuyên gia quân sự tới Yemen, Iraq, Lebanon và Syria. Cùng với đó, chúng tôi đã triển khai một số hệ thống phòng không tới Syria theo yêu cầu của chính phủ Damascus. Điều kiện kinh tế không cho phép chúng tôi cung cấp miễn phí mọi thứ cho các đồng minh của mình và đôi khi họ phải trả tiền” – ông Shikaraji cho biết.

Ông Shikaraji không tiết lộ Iran đã bán vũ khí nào và hệ thống phòng không nào cho Syria. Tuy nhiên, theo báo Raialyoum (Iran), Tehran đã bàn giao hệ thống tên lửa Bavar-373 và Khordad-3 cho Damascus nhằm tăng cường khả năng đáp trả các cuộc tấn công của Israel nhằm vào lãnh thổ Syria.

Bavar-373 là hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa do Iran chế tạo, có tầm hoạt động 50-75 km. Theo UAWire, Bavar-373 được so sánh với hệ thống phòng không S-300 do Nga chế tạo.

Trong khi đó, hệ thống phòng không Khordad-3 đi vào hoạt động trong quân đội Iran năm 2012. Khordad-3 được thiết kế để chống lại chiến đấu cơ, tên lửa hành trình, bom thông minh, trực thăng.

Chính Khordad-3 đã bắn rơi máy bay trinh sát không người lái Global Hawk của Mỹ hôm 20-6-2019 ở vùng lãnh hải Iran.

Theo Raialyoum, Iran và Syria có ký một thảo thuận quân sự va an ninh nhằm tăng cường hợp tác công nghệ quân sự để chống lại những thách thức và đe dọa ngày càng tăng.

Thỏa thuận này do Tổng tham mưu trưởng quân đội Iran – Thiếu tướng Mohammad Bagheri và Bộ trưởng Quốc phòng Syria – ông Ali Abdullah Ayyoub ký kết.

“Hai bên sẽ tiếp tục cuộc chiến chống nhóm khủng bố Takfiri vốn được nhiều lực lượng khu vực và quốc tế hậu thuẫn như một phần trong mục tiêu của thỏa thuận” – ông Bagheri và ông Ayyoub cho biết trong một tuyên bố chung.

Theo các nguồn tin của Raialyoum, thỏa thuận quân sự Iran-Syria gửi thông điệp mạnh mẽ tới Mỹ và Israel cũng như nhấn mạnh sức mạnh liên minh giữa Iran và chính phủ Damascus.