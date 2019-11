Ấn Độ sẽ hợp tác với ASEAN về trật tự ở biển Đông

Ngày 3-11 tại Bangkok (Thái Lan) đã diễn ra Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Ấn Độ thứ 16 trong khuôn khổ kỳ Hội nghị ASEAN cấp cao lần thứ 35, với sự tham dự của các lãnh đạo ASEAN và Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi.



Họp báo sau hội nghị, bà Vijay Thakur Singh, Bí thư phương Đông thuộc Bộ Ngoại giao Ấn Độ, nhận xét kỳ hội nghị này đã nêu bật sự tiếp cận của Ấn Độ và ASEAN với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Theo bà Vijay Thakur Singh, Thủ tướng Modi và các lãnh đạo ASEAN đã bàn về “khủng bố, chống khủng bố, bạo lực cực đoan, an ninh mạng và về biển Đông”. Hai bên nhấn mạnh tính cần thiết phải “thúc đẩy một trật tự dựa trên luật pháp, tôn trọng luật pháp quốc tế” trên biển Đông, đặc biệt dựa vào Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.



Các lãnh đạo ASEAN và Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi (thứ sáu từ trái sang) chụp ảnh chung tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Ấn Độ thứ 16 trong khuôn khổ kỳ Hội nghị ASEAN cấp cao lần thứ 35 tại Bangkok (Thái Lan) ngày 3-11. Ảnh: ST

Theo India Tribune, phát ngôn của bà Vijay Thakur Singh rất có ý nghĩa khi năm 2013 Philippines cáo buộc Trung Quốc vi phạm UNCLOS khi có hành động hiếu chiến tại bãi cạn Scarborough, cách bờ biển Philippines 225 km. Tháng 6-2016, Tòa Trọng tài thường trực ở The Hague (Hà Lan) ra phán quyết bác tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc bao gần trọn biển Đông.

Cũng theo bà Vijay Thakur Singh, Ấn Độ và ASEAN đã bàn “duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định và an toàn ở biển Đông, đặc biệt tự do lưu thông hàng hải và hàng không” ở vùng biển này. Các nước ASEAN đánh giá cao sự đóng góp của Ấn Độ trong việc duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực Đông Nam Á.

Tại hội nghị, Thủ tướng Modi nói Ấn Độ sẵn sàng tăng cường hợp tác với ASEAN ở các lĩnh vực đôi bên cùng có lợi. Cụ thể, Ấn Độ sẵn sàng tăng cường hợp tác với ASEAN ở các lĩnh vực nông nghiệp, khoa học, công nghệ thông tin và viễn thông, kỹ thuật.



Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Ấn Độ thứ 16 trong khuôn khổ kỳ Hội nghị ASEAN cấp cao lần thứ 35 tại Bangkok (Thái Lan) ngày 3-11. Ảnh: ST

Ông Modi khẳng định: “ASEAN là tâm điểm của chính sách hành động hướng Đông của chúng tôi. Một ASEAN tích hợp, gắn kết và phát triển về kinh tế có lợi với quyền lợi cơ bản của Ấn Độ”.

Phát ngôn của ông Modi đến trong thời điểm các nước ASEAN đang hy vọng hoàn tất ký kết thỏa thuận thương mại tự do đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) gồm 16 nước (10 nước ASEAN và Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật, Úc, New Zealand) tại kỳ Hội nghị cấp cao ASEAN lần này.