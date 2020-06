Ngày 7-6 (giờ địa phương), trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã ra lệnh cho lực lượng Vệ binh Quốc gia bắt đầu quy trình rút khỏi thủ đô Washington DC sau nhiều ngày giữ trật tự biểu tình ở đây.

Thị trưởng thủ đô chỏi ông Trump

Dù vậy, nhà lãnh đạo Mỹ không đưa ra mốc thời gian cụ thể cho quyết định nói trên.

Bộ trưởng Lục quân Mỹ Ryan McCarthy khẳng định việc rút quân có thể bắt đầu sớm nhất là vào năm giờ chiều cùng ngày (giờ địa phương), theo đài CNN. Quan chức này cho biết thêm rằng sở dĩ ông Trump cho lập kế hoạch rút quân là do các cuộc biểu tình hiện đã ôn hoà hơn trước.



Lực lượng Vệ binh Quốc gia làm nhiệm vụ ở thủ đô Washington DC (Mỹ) ngày 2-5. Ảnh: REUTERS

Trước đó vào ngày 5-6, Thị trưởng thủ đô Washington DC - bà Muriel Bowser đã gửi thư cho Tổng thống Trump với nội dung tương tự là kêu gọi rút quân vì tình hình an ninh trật tự đã cải thiện đáng kể.

Bà Bowser còn cảnh báo bất kỳ quyết định điều thêm Vệ binh Quốc gia nào hiện tại cũng sẽ có nguy cơ thổi bùng căng thẳng với người dân.

Đáp trả, ông Trump chỉ trích bà Bowser đang cố tình đối đầu với lực lượng trên và nếu bà không chịu "đối xử tốt" với các binh sĩ đang làm nhiệm vụ thì chủ nhân Nhà Trắng sẽ điều thêm người vào.

CNN cho hay đến nay đang có khoảng 5.000 binh sĩ Vệ binh Quốc gia hiện diện ở thủ đô Washington DC, phần lớn là binh sĩ lực lượng này từ 11 bang khác gửi tới. Việc xuất hiện lực lượng Vệ binh Quốc gia từ bang khác ở thủ đô Mỹ đã gây ra nhiều tranh cãi giữa chính quyền thủ đô và chính quyền liên bang.

Thêm cựu quan chức chỉ trích cách xử lý của ông Trump

Đến nay, nhiều chuyên gia, quan chức và cựu quan chức đã lên tiếng phản đối quan điểm cần phải xử lý mạnh tay người biểu tình của Tổng thống Trump, không ngại điều cả quân đội tham gia giữ trật tự.

Nhân vật mới nhất gia nhập hàng ngũ những người bất mãn với nhà lãnh đạo Mỹ là cựu Ngoại trưởng Colin Powell.

Cụ thể, trả lời phỏng vấn của CNN ngày 7-6, ông Powell cho rằng ông Trump không tôn trọng Hiến pháp và ngày càng "xa rời" văn bản pháp lý.

"Chúng ta có một bản Hiến pháp thì chúng ta phải tuân theo nó. Tổng thống thì lại đang ngày càng xa rời Hiến pháp" - ông Powell khẳng định.

Nhiều ý kiến thời quan qua cho rằng các hành xử của ông Trump đã vi phạm nghiêm trọng Tu chính án số 1 Hiến pháp Mỹ vốn quy định rõ người dân có quyền tự do hội họp, tự do ngôn luận và tự do biểu tình phản đối chính phủ.

"Điều chúng ta cần làm lúc này là mở rộng vòng tay với tất cả mọi người, lắng nghe những người biểu tình thay vì chỉ trích họ để tìm ra giải pháp cho vấn đề hiện tại. Chúng ta là nước Mỹ, là người dân Mỹ, chúng ta có thể làm được" - cựu Ngoại trưởng Powell nhấn mạnh.

Ông cũng cho biết trong kỳ bầu cử tổng thống tháng 11 tới ông sẽ bỏ phiếu bầu ứng viên đảng Dân chủ - cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Ngay sau phát biểu của ông Powell, Tổng thống Trump lập tức đăng dòng trạng thái đáp trả trên Twitter cá nhân, gọi ông Powell là một "người thực sự cứng nhắc" và ông Biden cũng là "một người cứng nhắc khác".

Nhắc lại cuộc chiến tranh ở Iraq, Tổng thống Trump cáo buộc cựu Ngoại trưởng Powell phải chịu trách nhiệm trong việc đưa Mỹ cuốn vào "chiến tranh Trung Đông thảm khốc".