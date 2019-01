Brexit: Bà May lại trở về điểm xuất phát

Thủ tướng Anh Theresa May tối 29-1 vượt qua được một cuộc bỏ phiếu sinh tử tại Quốc hội về Brexit - rút Anh khỏi Liên minh châu Âu (EU).



Các nghị sĩ Quốc hội đã không thông qua được điều khoản sửa đổi cho phép Quốc hội chỉ đạo bà May phải thương lượng với EU chuyện hoãn thời hạn Brexit để tránh rối loạn một khi tới ngày đó mà Anh vẫn chưa thống nhất được thỏa thuận rút. Theo lịch thì thời hạn này là ngày 29-3, nếu tới ngày này mà Quốc hội Anh chưa thống nhất được thỏa thuận Brexit thì Anh sẽ phải rời EU mà không có thỏa thuận, và sẽ có nhiều rắc rối, phức tạp, kể cả bất lợi xảy ra với Anh.



Thủ tướng Anh Theresa May lại trở về vạch xuất phát trong quá trình thuyết phục các nghị sĩ Anh thông qua kế hoạch Brexit của mình. Ảnh: GETTY IMAGES



Theo New York Times, đây là chiến thắng quan trọng với bà May khi chẳng những tránh gây phức tạp với các quy định hiến pháp mà còn giúp tiến trình thương lượng Brexit không bị trì hoãn, hủy hoại chiến lược Brexit của bà May.

Tuy nhiên ngày 29-1 dù vượt qua cuộc bỏ phiếu nội dung hoãn ngày Brexit nhưng bà May lại thua trong cuộc bỏ phiếu không có giá trị ràng buộc rằng Anh không nên rời EU mà không có thỏa thuận. Đây là dấu hiệu cho sự phức tạp thời gian tới.

Các chọn lựa của bà May đang hẹp dần khi nhiệm vụ thuyết phục các nghị sĩ thuận theo kế hoạch Brexit mà bà đã thống nhất với các lãnh đạo EU ngày càng khó. Kế hoạch Brexit của bà đã bị đa số Quốc hội bác bỏ không thương tiếc trong cuộc bỏ phiếu đầu tháng này.



Biểu tình phản đối Brexit gần trụ sở Quốc hội Anh ở London. Ảnh: AP



Bà May đạt được thỏa thuận Brexit dày 585 trang với các lãnh đạo EU sau gần hai năm thương lượng. Trong bối cảnh Quốc hội Anh không chấp nhận thỏa thuận thì các nhà thương lượng EU tuyên bố không thể mở lại cuộc đàm phán.

Có thể hình dung bà May đang trở lại vạch xuất phát, thời điểm trước khi bắt đầu tiến trình sửa đổi kế hoạch Brexit. Lá bài duy nhất của bà May lúc này là Quốc hội dù không hài lòng với kế hoạch Brexit của bà nhưng cũng không có được một kế hoạch thay thế khả dĩ hơn.