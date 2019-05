Cựu điệp viên CIA làm gián điệp cho Trung Quốc

Một cựu nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã nhận tội âm mưu làm gián điệp Trung Quốc. Đây là trường hợp thứ ba như vậy trong vòng chưa đầy một năm nay, báo The Japan News đưa tin.



Ông Jerry Chun Shing Lee, 54 tuổi hôm 1-5 thừa nhận trước tòa án liên bang ở thành phố Alexandria, bang Virginia rằng ông từng có âm mưu làm gián điệp cho Trung Quốc sau khi bị hai quan chức tình báo Trung Quốc tiếp cận hồi năm 2010 và 2011, đề nghị trả 100.000 USD để ông cung cấp những thông tin mà ông có được khi còn là nhân viên tình báo CIA.



Jerry Chun Shing Lee đã nhận tội làm gián điệp cho Trung Quốc hôm 30-4. Ảnh: SCMP

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, tháng 5-2010, Lee đã lập ra một tài liệu trên máy tính cá nhân mô tả cách mà CIA phân công đặc vụ và “địa điểm cụ thể cũng như khoảng thời gian diễn ra các chiến dịch nhạy cảm của CIA”.



Cục Điều tra liên bang (FBI) cũng đã khôi phục lại các ghi chú viết tay của Lee cho thấy người này đã viết ra những thông tin có liên quan tới CIA. Những ghi chú này bao gồm các thông tin tình báo như tài sản của CIA, địa điểm họp, số điện thoại…

Ông John Brown, trợ lý giám đốc bộ phận phản gián FBI cho biết hành động của Lee là rất nguy hiểm.

“Bằng việc hỗ trợ chính phủ nước ngoài, ông Lee đã đẩy an ninh quốc gia của Mỹ vào mối nguy hiểm nghiêm trọng và đồng thời đe dọa tới sự an toàn và an ninh cá nhân của những người vô tội là cựu đồng nghiệp của ông ta”- ông Brown nói.

Bộ Tư pháp Mỹ nói ban đầu ông Lee phủ nhận tội danh trong lúc bị CIA thẩm vấn. Tuy nhiên trong các cuộc thẩm vấn sau đó với FBI, ông này đã thừa nhận việc được tình báo Trung Quốc yêu cầu cung cấp thông tin mật. Tuy nhiên, ông này cũng nói rằng thông tin của ông cung cấp chỉ thuộc dạng mật chứ không phải là tối mật.

Jerry Chun Shing Lee sinh ra ở Hongkong, lớn lên ở Hawaii, sau đó trở thành công dân Mỹ. Lee gia nhập CIA năm 1994 sau khi có bằng thạc sĩ về quản trị nhân lực tại Đại học Thái Bình Dương Hawaii.

Theo hồ sơ, Lee dường như từng hoạt động ở Tokyo, Nhật Bản, từ năm 1999 đến năm 2002 dưới vỏ bọc một nhà ngoại giao để thực hiện nhiệm vụ bí mật. Nhà chức trách Mỹ cho biết Lee cũng từng làm việc cho Chi nhánh Đông Á tại trụ sở chính CIA và văn phòng CIA ở Bắc Kinh trước khi thôi việc vào năm 2007.

Sau đó, Lee chuyển về làm việc cho một công ty thuốc lá lớn ở HongKong, nhưng rồi bịsta thải năm 2009 và ngừng nhận thu nhập năm 2010.



Jerry Chun Shing Lee khi còn công tác ở CIA. Ảnh: REUTERS

Cũng trong thời gian đó, các sĩ quan tình báo Trung Quốc đã tiếp cận ông này với "món quà" gồm 100.000 USD tiền mặt và đề nghị sẽ chăm lo cho ông "suốt đời".

Cuối năm 2010, thời điểm CIA nhận ra các gián điệp của mình liên tục biến mất, mọi nghi ngờ bắt đầu đổ dồn vào Lee. Đến tháng 8-2012, FBI đã theo dõi Lee khi ông cùng gia đình trở về Mỹ. Các đặc vụ bí mật đột nhập vào phòng khách sạn Lee thuê ở Hawaii và Virginia và tìm thấy hai cuốn sổ nhỏ ghi những thông tin tuyệt mật, bao gồm danh tính của các đặc vụ CIA ngầm.

Do sợ "đánh rắn động cỏ", giới chức Mỹ tiếp tục để Lee tự do và tiếp tục theo dõi. Cựu đặc vụ CIA chỉ bị bắt vào ngày 15-1-2018 tại sân bay John F. Kennedy ở New York, với cáo buộc nắm giữ thông tin quốc phòng trái phép.

Bản án sẽ được tuyên vào ngày 23-8 tới, ông Lee có thể sẽ phải đối mặt với án tù chung thân. Tuy nhiên, tùy vào loại thông tin và mức độ thành công trong việc chuyển các bí mật nhà nước cho Trung Quốc, mà hình phạt dành cho Lee có thể thay đổi.