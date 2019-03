Đại học ở Anh lo ngại khi ‘qua lại’ với Huawei

Tiết lộ trên được tờ South China Morning Post đưa ra hôm 14-3 dựa trên những thông tin liên lạc nội bộ mà tờ báo này nhận được thông qua các yêu cầu được đưa ra vào tháng 1 theo Đạo luật Tự do Thông tin của Anh.

Theo đó, email của các nhân viên được gửi từ tháng 12-2018 đến tháng 1-2019 cho thấy họ đã tránh liên lạc với Huawei, bày tỏ lo lắng về sự xem xét kỹ lưỡng công ty này ảnh hưởng đến công việc của họ và đề nghị thận trọng khi hợp tác với Huawei.

Các nhân viên nói trên đến từ Trường Cao đẳng King’s College, Đại học Queen Mary, Đại học Manchester và Cao đẳng Hoàng gia London.

Một thành viên của Khoa Tin học của trường King’s College đã đưa ra một sự giải thích đặc biệt thẳng thắn về việc từ chối Huawei, trong một email được viết sau khi các nghị sĩ Anh khuyến cáo các trường đại học vào tháng 12-2018 phải thận trọng trước khi chấp nhận tài trợ từ công ty.

“Vì chính lý do đó mà tôi đã tránh xa họ”, thành viên trên nói trong email được gửi vào ngày 13-12. “Chúng tôi nhận những cuộc gọi hàng tuần từ họ nhưng tôi liên tục từ chối”, ông nói thêm.

Cho đến nay, Anh vẫn chống lại việc cấm Huawei tham gia mạng 5G của nước này dù các đối tác trong nhóm chia sẻ thông tin tình báo Five Eyes là Mỹ và Úc làm thế do lo ngại Huawei, do cựu sĩ quan quân đội Trung Quốc Nhậm Chính Phi sáng lập, làm gián điệp cho Bắc Kinh. Về phần mình, Huawei khẳng định họ là một công ty tư nhân và không hề làm điều đó.

Các công tố viên Mỹ đã truy tố Huawei vào tháng 1 vì nghi ngờ công ty này vi phạm các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào Iran và đánh cắp bí mật thương mại, những cáo buộc mà Huawei đã phủ nhận.



Ảnh: REUTERS

Gần đây, các trường đại học hàng đầu của Mỹ như Princeton và Stanford đã từ chối tài trợ nghiên cứu từ Huawei trong bối cảnh phải chịu sức ép ngày càng tăng từ chính phủ Mỹ.

Ông Anthony Glees, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu An ninh và Tình báo tại Đại học Buckingham, cho biết các trường đại học Anh đã vướng vào một “hành động cân bằng” không thể trụ vững giữa việc đảm bảo tài trợ và lợi ích quốc gia.

“Tôi hiểu các trường đại học Anh đang bị kẹt tiền và nguồn quỹ từ Huawei rất quan trọng. Tôi cũng hiểu rằng các trường đại học Anh có mối quan tâm chính đáng trong hoạt động nghiên cứu mũi nhọn, đặc biệt là về công nghệ thông tin và điều này rất cần thiết nếu nền kinh tế Anh sẽ đứng trước khả năng cạnh tranh không thành công trong thời hậu Brexit”, ông nói.

“Tôi cũng nhận được lập luận rằng trong hàng trăm năm, các trường đại học Anh đã nhận tiền từ các nhà tài trợ đáng ngờ nhưng đã thanh lọc nó bằng việc sử dụng trung thực. Nhưng bây giờ thì khác do mối quan hệ chặt chẽ giữa Huawei với quân đội và chính phủ Trung Quốc, cùng với ý nghĩa kinh tế và chính trị gắn liền với nó”, ông nói thêm.

Sau khi Oxford hồi tháng 1 trở thành cơ sở đại học đầu tiên của Anh cấm các khoản tài trợ hoặc quyên góp mới từ Huawei dựa trên “những mối quan tâm của cộng đồng” liên quan đến an ninh quốc gia, South China Morning Post đã gửi thư đến 17 trường đại học của Anh để yêu cầu trả lời tất cả các tài liệu về sự hợp tác và trao đổi giữa trường đại học với Huawei trong vòng 45 ngày qua.



Huawei và công ty đồng hương ZTE đã bị Mỹ "ly khai" do lo ngại về an ninh. Ảnh: WIKI

Các trường này, dựa trên các báo cáo và thông tin truyền thông trên website của họ, đã nhận tài trợ hoặc thực hiện nghiên cứu chung hay hợp tác với Huawei. Mười bốn trường trả lời nhưng chỉ có bốn trường cung cấp những tài liệu chẳng hạn như email.

Các trường đại học Oxford và Birmingham từ chối tiết lộ tài liệu với lý do chúng sẽ gây tổn hại cho lợi ích thương mại của họ, trong khi các trường Barking và Dagenham, Đại học York, Đại học Warwick và Đại học Edinburgh Napier cho biết họ không có thông tin liên quan.

Các email nhận được từ Đại học Queen Mary, vốn hợp tác với Huawei vào năm 2017 để đào tạo nhân viên và sinh viên sử dụng công nghệ của họ, tiết lộ những lo ngại về sự xem xét kỹ lưỡng công ty Trung Quốc này.

Tại Đại học Manchester, nơi đã ký kết hợp tác với Huawei vào năm 2015 để khám phá các công nghệ dựa trên graphene cho thiết bị điện tử tiêu dùng, một nhân viên giấu tên cho rằng “đã đến lúc phải cân nhắc kỹ” khi nói đến việc hợp tác với Huawei.