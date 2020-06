Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga cáo buộc Mỹ đang áp dụng "tiêu chuẩn kép" để biện minh cho cách Washington đối phó với biểu tình bạo loạn, hãng AFP đưa tin.

Ngày 2-6, trả lời phóng viên trong cuộc họp báo về luật an ninh quốc gia vừa được Quốc hội Trung Quốc thông qua, bà Lâm cho rằng mọi người đã nhận thấy một cách "rõ ràng nhất" việc Mỹ áp dụng "tiêu chuẩn kép" trong vài tuần gần đây.

"Bạn biết là có những cuộc bạo loạn ở Mỹ và chúng ta thấy cách chính quyền địa phương phản ứng ra sao. Còn khi chúng ta có những cuộc bạo loạn tương tự ở Hong Kong, chúng ta đã nhìn thấy lập trường mà họ (tức là Mỹ - PV) chọn vào thời điểm đó" - bà Lâm nói.



Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga phát biểu trong buổi họp báo ngày 2-6. Ảnh: REUTERS

Hong Kong đã đối mặt với nhiều cuộc biểu tình bạo loạn từ giữa năm ngoái tới nay, sau khi đặc khu này đề xuất dự luật dẫn độ. Dù giới chức Hong Kong đã rút lại dự luật, người dân tiếp tục xuống đường đòi hỏi cải cách và mới đây là phản đối việc Bắc Kinh ban hành luật an ninh quốc gia cho Hong Kong.

Các chính trị gia tại Washington liên tục chỉ trích cách giới chức Hong Kong trấn áp và bắt giữ những người biểu tình quá khích. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cảnh báo rút quy chế ưu đãi của Mỹ dành cho Hong Kong nếu vùng lãnh thổ này áp dụng luật an ninh quốc gia do Bắc Kinh soạn thảo.

Trong khi đó, biểu tình, đốt phá và hôi của bùng phát ở Mỹ sau cái chết của người đàn ông da màu tên George Floyd hôm 25-5, sau khi ông này bị một cảnh sát da trắng dùng đầu gối ghi chặt cổ xuống đường trong gần 9 phút.

Cả Trung Quốc và Hong Kong đều tranh thủ thời điểm hỗn loạn này để phản bác lại những chỉ trích của Washington về cách cảnh sát Hong Kong trấn áp biểu tình.

Tuần trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh đã phản pháo Mỹ liên quan đến các cuộc biểu tình bằng cách đăng lên Twitter câu mà ông Floyd thốt ra trước khi chết là "Tôi không thở được".

Ngày 31-5, Thời báo Hoàn Cầu, phụ san của Nhân dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cáo buộc hai tờ báo lớn của Mỹ là The Washington Post và The New York Times áp dụng "tiêu chuẩn kép" khi đi tin về biểu tình ở Mỹ khác với cách đưa tin về biểu tình ở Hong Kong.

Ngày 1-6, Tổng Biên tập Thời báo Hoàn Cầu Hồ Tích Tiến gọi các vụ bạo loạn là “quả báo” cho việc chính quyền Tổng thống Mỹ ủng hộ người biểu tình ở Hong Kong.