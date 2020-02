Đài CNA dẫn lời giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết một nhóm chuyên gia của WHO đã đến Trung Quốc vào ngày 10-2 để hỗ trợ nước này đối phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona mới (2019-nCoV) gây ra (gọi tắt dịch Corona).

Cuối tháng 1, Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã đến thăm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và đề xuất gửi một nhóm chuyên gia 10-15 người đến nước này để tham gia nghiên cứu virus Corona.



Giám đốc WHO, ông Tedros, trong một cuộc họp báo về dịch Corona tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 6-2-2020. Ảnh: REUTERS

Hai tuần sau chuyến thăm, Trung Quốc chấp nhận đề xuất giúp đỡ của ông Tedros.

Trong thông báo của mình, ông Tedros bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về các ca lây nhiễm thông qua người như hai trường hợp gần nhất của Anh và Pháp.

Những bệnh nhân bị lây thông qua tiếp xúc trong các ca này không có lịch sử di chuyển đến Trung Quốc trong 14 ngày gần nhất.

"Những trường hợp mới phát hiện này là những tia lửa nhỏ nhưng nó có thể trở thành một đám cháy lớn bất cứ lúc nào" - CNA dẫn lời ông Tedros.

Ông khẩn thiết kêu gọi các quốc gia áp dụng chặt chẽ các biện pháp y tế để phòng ngừa dịch bệnh.

"Đây là thông điệp cho toàn thế giới. Chúng ta không thể đánh bại kẻ thù chung này nếu không đoàn kết" - ông nhấn mạnh.

Tính đến sáng 11-2, đã có hơn 43.000 ca nhiễm virus Corona (riêng Trung Quốc đại lục có khoảng 42.600 ca), khoảng 1.000 người tử vong. Ngoài Trung Quốc, hiện đang có 24 quốc gia khác có trường hợp nhiễm bệnh, trong đó có một người chết.