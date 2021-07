(PLO)- Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An và giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An.