Iran dọa đóng cửa eo biển Hormuz

Tư lệnh hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) cảnh báo nếu Iran không được phép xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz, nước này sẽ đóng cửa tuyến đường biển chiến lược này.

Nói với kênh truyền hình tiếng Ả Rập Al-Alam hôm 22-4, Chuẩn đô đốc Alireza Tangsiri tuyên bố: “Theo luật pháp quốc tế, eo biển Hormuz là một tuyến hàng hải quốc tế, và nếu chúng tôi bị cấm sử dụng, chúng tôi sẽ đóng cửa nó”.

"Trong trường hợp có bất kỳ mối đe dọa nào, chúng tôi sẽ không ngần ngại hỗ trợ và bảo vệ vùng biển của Iran. Chúng tôi sẽ bảo vệ danh dự của mình và sẽ có biện pháp đối ứng khi nói đến việc bảo vệ quyền của Iran", ông nói thêm.

Tư lệnh hải quân IRGC cũng đề cao năng lực quân sự của Iran. Ông nói: "Bất chấp các biện pháp trừng phạt, sức mạnh quân sự của Iran đang tăng lên mỗi ngày".



Chuẩn đô đốc Alireza Tangsiri. Ảnh: ISNA

Phát biểu của ông Tangsiri được đưa ra sau khi Mỹ hôm 21-4 tuyên bố nước này có thể không gia hạn quyền miễn trừ trừng phạt dành cho một số đồng minh để mua dầu của Iran. Quyết định miễn trừ này sẽ hết hạn vào cuối tháng 4 và các quốc gia như Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ bị ảnh hưởng.

Trong tuyên bố đưa ra hôm 21-4, Nhà Trắng cho biết Mỹ cùng với Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất “đã nhất trí đưa ra hành động kịp thời nhằm đảm bảo việc đáp ứng nhu cầu của thế giới khi dầu của Iran bị loại khỏi thị trường”.

Đầu tháng này, Mỹ đã liệt IRGC vào danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài. Đây là lần đầu tiên Washington gán mác quân đội của một quốc gia là một tổ chức khủng bố.

IRGC được thành lập sau Cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979, có nhiệm vụ bảo vệ chế độ. Lực lượng này hiện nắm giữ quyền lực mạnh mẽ cả trong và ngoài Iran.

Đầu tháng 2, Chuẩn đô đốc Tangsiri cũng đã đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz – tâm điểm trong các cuộc đối đầu Iran-Mỹ, nếu xuất khẩu dầu của Iran giảm xuống mức 0.

Các quan chức chính quyền Mỹ đã nhiều lần tuyên bố mục đích của họ là hạ xuất khẩu dầu của Iran xuống mức 0 để gây áp lực buộc Tehran thay đổi hành vi.