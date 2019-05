Iraq tuyên bố không cho phép Mỹ dùng lãnh thổ đánh Iran

Theo đài Press TV, khi được hỏi về lập trường của Iraq đối với tình trạng leo thang căng thẳng ở Trung Đông, Đại sứ Haidar Mansour Hadi đã nói tại một cuộc họp báo ở Moscow hôm 15-5 rằng Iraq đã không muốn một cuộc chiến tàn khốc mới trong khu vực.

“Iraq là một quốc gia có chủ quyền. Chúng tôi sẽ không cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ của mình”, ông nói, lặp lại những tuyên bố trước đó của Thủ tướng Iraq Adil Abdul-Mahdi.

Ông Hadi cũng nhấn mạnh rằng Baghdad có thể sử dụng mối quan hệ chặt chẽ với cả Mỹ lẫn Iran để giảm bớt căng thẳng giữa hai bên.

“Iraq tuyên bố rõ rằng chúng tôi muốn trở thành một phần của giải pháp chứ không phải là một phần của vấn đề”, ông Hadi nói.



Đại sứ Iraq tại Nga Haidar Mansour Hadi. Ảnh: PRESS TV

Mỹ gần đây đã tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực liên quan đến cái mà họ gọi là mối đe dọa của Iran đối với quân đội và lợi ích của Mỹ. Washington đã gửi một nhóm tấn công tàu sân bay, một phi đội máy bay ném bom B-52 và một khẩu đội tên lửa Patriot tới khu vực.

Hồi tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố chính quyền Mỹ đã nhận được thông tin tình báo liên quan đến hoạt động của Iran, khiến các cơ sở và nhân viên phục vụ của Mỹ gặp “rủi ro đáng kể”. Tuy nhiên, các quan chức cấp cao khác trong chính quyền Mỹ và các nước khác đã bác bỏ thông tin này.