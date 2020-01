Lực lượng Mỹ đã “chặn” những binh sĩ Nga tiếp cận một mỏ dầu ở đông bắc Syria, hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn nguồn tin địa phương giấu tên cho biết.

Theo Anadolu, lực lượng Mỹ đã chặn một đoàn xe tuần tra quân sự của Nga trên đường đi tới mỏ dầu gần thị trấn Rmelan, tỉnh Hasakah, Syria hôm 18-1. Binh sĩ Mỹ đã yêu cầu lực lượng Nga trở về thị trấn Amuda, cách đó 100 km về phía tây và lực lượng Nga đã quay đầu trở về căn cứ.



Lực lượng Nga trên xe bọc thép ở tỉnh Hasakah, Syria tháng 12-2019. Ảnh: Anadolu

Vì thế vụ chạm trán kết thúc nhưng không có tiếng súng hay bất kỳ nguy cơ bạo lực nào giữa hai bên.

Hai ngày trước đó, lực lượng người Kurd cũng đã chặn binh sĩ Nga đi qua một thành phố lớn nhằm thiết lập vùng quân sự gần mỏ dầu Rmelan, theo Anadolu.

Không có báo cáo thương vong trong cả hai trường hợp.

Cách đây hai năm, khoảng 200 lính đánh thuê người Nga đã bị giết chết trong các cuộc không kích của Mỹ khi họ đang cố chiếm một nhà máy lọc dầu của Syria.

Nga can thiệp quân sự vào Syria năm 2015 theo đề nghị của Tổng thống Syria Bashar al-Assad nhằm chống khủng bố và phe nổi dậy. Moscow phủ nhận sử dụng các nhà thầu quân sự ở Syria, nói rằng bất kỳ người Nga nào ở đó đều là tình nguyện viên.

Theo báo The Washington Times, các quan chức Lầu Năm Góc không trực tiếp bình luận về vụ đụng độ với lực lượng Nga cuối tuần trước mà chỉ nói rằng cần tập trung vào việc tránh xung đột với các lực lượng khác trong khu vực.

“Ở Syria, liên quân Mỹ xuống thang xung đột với các lực lượng khác trong khu vực, nhằm giữ an toàn cho binh sĩ chúng tôi. Chúng tôi tìm cách giảm xung đột thông qua các kênh liên lạc và những người đối thoại để ngăn chặn những vụ đụng độ quân sự không cần thiết và ngoài ý muốn, đồng thời nhằm giảm leo thang giữa các lực lượng khi cần thiết”, Đại tá Myles B. Caggins III, người phát ngôn của Chiến dịch Nhổ cỏ tận gốc (Operation Inherent Resolve) của liên quân Mỹ nói với The Washington Times ngày 21-1.



Lực lượng Mỹ tuần tra các mỏ dầu của Syria ở miền đông nước này hồi tháng 10-2019. Ảnh: AFP



Mục đích của Chiến dịch Nhổ cỏ tận gốc là đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria và Iraq. Nhiệm vụ cối lõi của Mỹ ở Syria vẫn là tiêu diệt IS cùng với huấn luyện các lực lượng khu vực được Mỹ hậu thuẫn cũng đang chống IS.

Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Donald Trump năm ngoái đã điều chỉnh sứ mệnh. Ông chủ Nhà Trắng chỉ đạo Lầu Năm Góc triển khai binh sĩ Mỹ bảo vệ các mỏ dầu trước nguy cơ rơi vào tay IS.

Tổng thống Trump đề nghị rằng các công ty năng lượng của Mỹ thậm chí có thể kiểm soát những mỏ dầu ở Syria và biến chúng thành nguồn thu của Mỹ.

Các quan chức Lầu Năm Góc cũng thừa hiểu rằng sứ mệnh này ở Syria có thể đặt Mỹ vào nguy cơ xung đột với Nga. Tại cuộc họp báo của Lầu Năm Góc hồi tháng 10-2019, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper nhấn mạnh rằng liệu có nên thêm việc ngăn chặn lực lượng Nga kiểm soát dầu mỏ Syria vào sứ mệnh mới của Mỹ hay không.

Trong 14 tháng qua, Tổng thống Trump nhiều lần cố gắng rút lực lượng Mỹ khỏi Syria, song vẫn còn vài trăm quân Mỹ hiện diện ở nước này.

Tính đến tháng 12-2019, lực lượng Mỹ đã triển khai ít nhất 11 căn cứ và đồn bốt ở đông bắc Syria, trong đó có năm căn cứ ở tỉnh Hasakah, bốn căn cứ ở tỉnh Deir ez-Zor và hai căn cứ ở Raqqa.

Lực lượng Nga đã tiếp quản ít nhất ba căn cứ khác của Mỹ ở Bắc Syria, nhằm lấp khoảng trống Mỹ để lại sau khi Tổng thống Donald Trump quyết định rút lực lượng Mỹ hồi tháng 10-2019.