Nga kêu gọi phe Tướng Haftar ngừng đánh Tripoli

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Minister Sergei Vershinin ngày 24-4 cho biết Moscow kêu gọi Quân đội Quốc gia Libya (LNA) - do Nguyên soái Khalifa Haftar lãnh đạo, ngừng bắn và chấm dứt tiến quân về thủ đô Tripoli, theo tờ The New York Times.

Khi được hỏi liệu Nga có yêu cầu LNA dừng tiến quân đánh Tripoli hay không, ông Vershinin nói rằng Moscow đang yêu cầu LNA ngừng bắn phá và khôi phục đối thoại và các nỗ lực chính trị do Liên Hiệp Quốc thúc đẩy.



Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại Hội nghị An ninh Quốc tế Moscow hôm 24-4. Ảnh: THE MOSCOW TIMES

Nga hiện duy trì quan hệ với Chính quyền Hòa hợp Dân tộc (GNA) của Thủ tướng Fayez al-Sarraj được quốc tế công nhận và với cả Tướng Haftar. Tuy nhiên, gần đây Nga dường như ủng hộ Nguyên soái Haftar.

Hôm 24-4, ông Kheiri Al Tamimi, người đứng đầu Văn phòng Bộ Tổng tham mưu LNA trung thành với Tướng Haftar, đã tới Moscow tham dự Hội nghị An ninh Quốc tế Moscow.



Theo hãng tin Sputnik, LNA đang lên kế hoạch chiếm Tripoli trong vòng hai hoặc ba tuần. Ngày 22-4, các lực lượng ở phía đông Libya thông báo bắt đầu giai đoạn thứ hai của chiến dịch đánh chiếm Tripoli, là nơi đặt các cơ quan của chính phủ Libya được quốc tế công nhận.

Nguyên soái Khalifa Haftar ngày 4-4 đã mở chiến dịch quân sự đánh chiếm Tripoli và bắt giữ binh sĩ liên hệ với GNA. Vài ngày sau, các lực lượng thề trung thành với GNA cũng phát động chiến dịch quân sự mang tên “Núi lửa giận dữ” đánh trả phe LNA.

Libya chìm trong tình trạng bạo lực ngày càng tăng kể từ năm 2011, thời điểm nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ sau cuộc can thiệp quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Việc ông Gaddafi bị lật đổ đã tạo ra một khoảng trống quyền lực lớn ở Libya, dẫn tới tình trạng hỗn loạn và đối đầu của nhiều nhóm vũ trang, băng đảng tội phạm và tổ chức khủng bố.

Libya hiện bị chia rẽ làm hai khu vực do hai phe quyền lực kiểm soát. Phe LNA do Tướng Haftar lãnh đạo kiểm soát TP Benghazi và miền đông, trong khi phe GNA do Thủ tướng Sarraj lãnh đạo kiểm soát thủ đô Tripoli và miền tây.