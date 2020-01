Tại một hội nghị ở New Delhi (Ấn Độ) ngày 15-1, các bộ trưởng ngoại giao của Nga và Iran đã chỉ trích việc Mỹ hạ sát Thiếu tướng Qassem Soleimani của Iran, theo báo South China Morning Post (SCMP).

Ông Soleimani là chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Quân đoàn Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã thiệt mạng trong cuộc không kích sáng 3-1 tại thủ đô Baghdad của Iraq.



Người dân Iran phản đối vụ Mỹ giết chết Tướng Soleimani. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 15-1 chỉ trích Mỹ không tuân thủ luật pháp quốc tế. Ông Lavrov trước đó gọi vụ hạ sát ông Soleimani là “động thái bất hợp pháp”,

Ông Lavrov cho hay Nga đã đề xuất một hiệp ước không gây hấn cho khu vực Trung Đông và bày tỏ sự ủng hộ đối với Iran liên quan tới các lệnh trừng phạt cứng rắn của Mỹ.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã lên án hành động của Mỹ là “ngu ngốc” và “ngạo mạn”. Ông Zarif cho hay việc giết tướng Iran chỉ giúp tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trở nên mạnh hơn.

Phát biểu tại hội nghị Đối thoại Nga Raisina kéo dài ba ngày ở New Delhi, ông Lavrov chỉ trích Mỹ đã không trao đổi với Liên Hiệp Quốc trước khi ra quyết định không kích ông Soleimani.

“Những người bạn phương Tây của tôi đang sử dụng những công cụ này ngày một ít đi. Thay vào đó, họ đã đưa ra một khái niệm mới gọi là “trật tự thế giới dựa trên quy luật”, ông Lavrov nói. Nhà ngoại giao hàng đầu Nga thêm rằng đề xuất của Nga về hiệp ước không gây hấn nhằm xoa dịu căng thẳng.

“Chúng tôi đã đề xuất với các quốc gia vùng Vịnh rằng họ hãy nghĩ về những cơ chế an ninh tập thể, bắt đầu với các biện pháp xây dựng lòng tin và mời nhau tham gia tập trận quân sự”, ông Lavrov nói thêm.

Nói về việc Nga ủng hộ Iran liên quan tới các lệnh trừng phạt Mỹ đã áp đặt vào Iran với cáo buộc vi phạm thỏa thuận hạt nhân 2015, ông Lavrov nói rằng các lệnh trừng phạt được áp đặt một cách đơn phương sẽ không hiệu quả.

Ngay sau phát biểu của ông Lavrov, Ngoại trưởng Iran Zarif cho hay vụ hạ sát ông Soleimani hôm 3-1 đã làm bất ổn khu vực.

“Mỹ chưa bao giờ đem lại bất kỳ sự hòa bình hay ổn định nào cho khu vực. Vụ giết chết ông Soleimani là một thất bại lớn trong cuộc chiến chống IS. IS vừa giành một thắng lợi lớn”, ông Zarif nhấn mạnh.

Ông Zarif cho hay chính vì vậy cần một “liên minh mới” để chống lại nhóm khủng bố quốc tế này.

“Chúng ta cần tái tạo một liên minh chống IS. Sau khi giết chết ông Soleimani, người đi đầu trong cuộc chiến chống IS trong khu vực, Mỹ bây giờ cần chứng minh ý định của mình trong việc chống IS… Ngay giờ đây, cả Tổng thống Donald Trump và IS đang ăn mừng cái chết của ông Soleimani”, ông Zarif nói.

Máy bay không người lái của Mỹ sáng 3-1 nã hơn chục tên lửa vào đoàn xe của ông Soleimani sau khi đoàn xe vừa rời khỏi sân bay quốc tế Baghdad (Iraq). Đoàn xe bốc cháy và giết chết ông Soleimani, ông Abu Mahdi al-Muhandis – phó chỉ huy Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) của Iraq được Iran hậu thuẫn và đoàn tùy tùng.

Lầu Năm Góc cho biết vụ tấn công diễn ra theo lệnh của Tổng thống Trump.