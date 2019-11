Ông Trump lại đau đầu, tỉ phú Bloomberg chạy đua tổng thống

Đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp có thêm một đối thủ nặng ký nữa trong cuộc đưa bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Một tỉ phú, nhân vật quyền lực trong giới truyền thông và chính trị, cựu Thị trưởng Michael Bloomberg của TP New York đang chuẩn bị thủ tục để tham gia cuộc đua giành ghế tổng thống Mỹ 2020, báo The New York Times ngày 7-11 dẫn thông tin từ “một số người biết về kế hoạch của ông Bloomberg”.



Ông Bloomberg sẽ tham gia cuộc đua với tư cách là người bên đảng Dân chủ, tham gia vào cuộc đua lựa chọn ứng viên đại diện bên đảng Dân chủ. Thông tin này gây ngạc nhiên lớn khi chính ông Bloomberg hồi tháng 3 từng nói ông sẽ không tham gia cuộc đua tổng thống 2020.



Ông Bllomberg ngoài nền tảng là một tỉ phú như ông Trump thì còn là một chính trị gia, từng làm Thị trưởng New York – TP lớn nhất nước Mỹ - thời gian 2002-2013. Ảnh: AP

Ông Haward Wolfson, một trong những cố vấn thân cận của ông Bloomberg nói với The New York Times rằng ông Trump là “một đe dọa chưa có tiền lệ với đất nước chúng ta”, nhưng ông Wolfson cũng không đồng tình với một số chủ trương chính sách của một số ứng viên Dân chủ khác như của hai thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Bernie Sanders.

“Giờ chúng ta cần kết thúc công việc này (của ông Trump) và đảm bảo ông Trump bị đánh bại. Nhưng Mike (ông Bloomberg) cũng ngày càng lo ngại các ứng viên hiện tại không phù hợp với công việc này. Nếu Mike tham gia chạy đua ông ấy sẽ là một lựa chọn mới cho đảng Dân chủ, cân nhắc đến thành tích đáng chú ý của ông ấy khi điều hành TP lớn nhất nước Mỹ, xây dựng một tập đoàn lớn mạnh, và giải quyết nhiều thách thức thuộc hàng khó khăn nhất của nước Mỹ với tư cách là một nhà từ thiện có ảnh hưởng sâu rộng”, ông Wolfson nói với The New York Times.



Ông Michael Bllomberg (trái) - tỉ phú, cựu Thị trưởng New York trong một lần gặp Tổng thống Mỹ thuộc đảng Dân chủ Barack Obama (phải), người tiền nhiệm của ông Donald Trump. Ảnh: SCMP

Chưa tính tới ông Bloomberg thì ông Trump hiện cũng đã chính thức phải tranh đấu với 20 đối thủ khác – 17 đối thủ thuộc đảng Dân chủ và 3 đối thủ trong nội bộ đảng Cộng hòa.

Tuy nhiên, trường hợp ông Bloomberg thì khác biệt hơn nhiều khi nhân vật này cũng có nền tảng là một tỉ phú như ông Trump, sở hữu một tập đoàn truyền thông.