Hãng tin AFP dẫn nguồn tin cho biết một quả rocket đã rơi xuống gần khu vực Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad (Iraq) vào sáng sớm 19-5 (giờ địa phương). Đây là quả rocket đầu tiên trong nhiều tuần qua rơi xuống khu vực Vùng Xanh đang được tăng cường an ninh cao.

Nguồn tin nói với AFP rằng tiếng nổ từ quả rocket và tiếng còi báo động từ khu Đại sứ quán Mỹ có thể nghe được trên khắp thủ đô Baghdad.

Hiện chưa có báo cáo thương vong và chưa có tổ chức nào đứng ra chịu trách nhiệm vụ phóng rocket trên.



Lực lượng chống khủng bố Iraq được tăng cường giám sát trước Đại sứ quán Mỹ hồi tháng 1. Ảnh: TƯ LIỆU AFP

Vụ rocket rơi xuống gần Đại sứ quán Mỹ lần này được cho là tiếp nối các hành động tấn công tương tự chống lại lợi ích của Mỹ ở Iraq kể từ tháng 10 năm ngoái. Mỹ cũng từng đổ lỗi trách nhiệm các vụ tấn công do các phe phái được Iran hậu thuẫn trong lực lượng an ninh Iraq tiến hành.

Hàng loạt vụ phóng rocket trước đó đã khiến các binh sĩ Mỹ, Anh và Iraq thiệt mạng, cũng như khiến mối quan hệ giữa Baghdad và Washington thêm căng thẳng.

Tuy nhiên, theo AFP, kể từ khi Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi chính thức nắm quyền từ đầu tháng này, Mỹ và Iraq hy vọng thiết lập lại mối quan hệ với các cuộc đàm phán vào tháng 6 tới. Các cuộc đàm phán dự kiến sẽ thiết lập một khuôn khổ cho sự triển khai của quân đội Mỹ tại Iraq.

Về phía Iran, các lực lượng Mỹ hiện diện tại Iraq vẫn là một “cái gai” khó gỡ đối với họ và các đồng minh. Cuối tuần qua, lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei khẳng định Mỹ "sẽ không được ở lại Iraq hoặc Syria, phải rút lui hoặc chắc chắn sẽ bị trục xuất".

Đến cuối năm nay, liên minh do Mỹ dẫn đầu sẽ rút khoảng 7.500 binh sĩ ở Iraq. Lý do được đưa ra là các mối đe dọa từ tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã giảm và đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến công tác huấn luyện các lực lượng Iraq, theo AFP.