Tàu bọc thép của ông Kim sẽ đến Nga vào ngày mai

Tàu bọc thép của lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un sẽ đến TP Vladivostok của Nga vào ngày mai, hãng Sputnik đưa tin. TP Vladivostok giáp biên giới Trung Quốc và Triều Tiên.



Ngày 22-4 hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA xác nhận ông Kim sẽ “sớm” thăm Nga và gặp Tổng thống Vladimir Putin, nhưng không thông báo thêm chi tiết.



Trước đó cùng ngày người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau vào cuối tháng 4.



Tàu bọc thép của ông Kim Jong-un sẽ đến Nga vào ngày mai. Ảnh: INDEPENDENT



Cuộc gặp dự kiến sẽ diễn ra ở trường Đại học Liên bang Viễn Đông ở TP Vladivostok, theo thông tin từ báo Kommersant (Nga). Địa điểm do phía Triều Tiên chọn, có cân nhắc lý do an ninh.



Đây sẽ là chuyến thăm Nga đầu tiên của ông Kim. Cha ông, cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il từng thăm Nga 3 lần.



Ông Kim Jong-un sắp có chuyến thăm Nga đầu tiên. Ảnh: AP



Tuần trước, ông Kim nói ông sẵn sàng hợp tác với ông Putin để mang lại lợi ích cho bán đảo Triều Tiên và phát triển quan hệ song phương.

“Tôi sẵn sàng hợp tác chặt với ông nhằm phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Triều Tiên và Nga một cách vững chắc và mang tính xây dựng, theo yêu cầu của thời đại mới và bảo vệ hòa bình, an ninh bán đảo Triều Tiên cũng như toàn bộ thế giới”, KCNA dẫn bức thư của ông Kim viết.