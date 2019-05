Tình báo Mỹ giải mật ảnh tàu Iran chở tên lửa ở Vịnh Ba Tư

Việc Nhà Trắng gia tăng cảnh báo về đe dọa của Iran xuất phát từ một số bức ảnh tên lửa của Iran đặt trên một số tàu của nước này di chuyển ở Vịnh Ba Tư mà tình báo Mỹ thu thập được, ba quan chức Mỹ nói với báo The New York Times.



Ba quan chức Mỹ đề nghị không nêu tên vì không có thẩm quyền phát ngôn công khai, cho biết hình ảnh chụp từ bên trên cho thấy các tên lửa đã được lắp ráp toàn diện, gây lo ngại Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) có thể bắn chúng vào các tàu hải quân của Mỹ trong khu vực.

Tàu Iran chở tên lửa ở Vịnh Persian

Theo các nguồn tin này, các quan chức tình báo Mỹ đã giải mật một bức ảnh chụp một tên lửa Iran được triển khai trên một con tàu dạng nhỏ của nước này - còn gọi là thuyền buồm Ả Rập - ở Vịnh Ba Tư. Tên lửa này có đầy đủ chức năng hoạt động. Bộ Quốc phòng chưa công bố hình ảnh này.

Một số hình ảnh khác vẫn đang trong tình trạng mật, chụp cảnh nhiều vệ binh IRGC đưa một số tên lửa đạn đạo tầm ngắn lên một số tàu tại một số cảng Iran, theo hai nguồn tin quan chức Mỹ. Theo hai nguồn tin này, các tàu này thuộc quyền kiểm soát của IRGC.



Vũ khí Iran được trưng bày ở thủ đô Tehran tháng 2-2019. Ảnh: AFP



Tuần trước, hãng tin CNN là cơ quan đầu tiên đưa tin Iran di chuyển các tên lửa lên các tàu. Và những ngày gần đây lại xuất hiện thêm các chi tiết mới, nhưng phía Mỹ vẫn kết luận Iran không có ý định chuyển vũ khí cho các lực lượng dân quân nước ngoài.

Nói với The New York Times, các nguồn tin quan chức Mỹ cũng cho rằng các bức ảnh cho thấy Iran đang huy động lực lượng, và điều này đặt tàu chiến, căn cứ, và tàu thương mại Mỹ trong khu vực vào rủi ro.



Tướng Mohammad Bagheri (trái) – Tư lệnh IRGC - và Tổng thống Iran Hassan Rouhani (phải) tại thủ đô Tehran tháng trước. Ảnh: EPA



Thêm nữa, gần đây Mỹ có thu thập được thông tin đối thoại giữa IRGC và các nhóm dân quân nước ngoài bàn về khả năng tấn công lính Mỹ và các nhà ngoại giao Mỹ ở Iraq.

Bản thân những cuộc đối thoại này không mới, nhưng các cuộc bàn bạc thời điểm này lại được tổ chức với tần suất dày bất thường và có cả thông tin chi tiết về việc đánh vào các mục tiêu Mỹ.



Một số thông tin tình báo khác Mỹ thu thập được gia tăng đe dọa khả năng Iran tấn công các tàu thương mại của Mỹ, cũng như có khả năng các lực lượng dân quân do Iran hỗ trợ sẽ tấn công lính Mỹ ở Iraq.



Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton (phải) bị phía Iran cáo buộc theo đuổi việc thay đổi thể chế ở Iran. Ảnh: THE NEW YORK TIMES



Nhiều quan chức Mỹ nói họ thu thập được thông tin tình báo rằng Iran đang nhắm tới các tàu thương mại, dẫn tới việc Mỹ ra cảnh báo hàng hải tuần trước. Đây là một trong những lý do mà các quan chức Mỹ nghi ngờ Iran đứng đằng sau việc phá hoại bốn tàu dầu ngoài khơi bờ biển Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) tuần này.

Theo ba nguồn tin quan chức Mỹ, những bức ảnh tình báo Mỹ thu thập được là một dạng đe dọa khác với các dạng đe dọa trước đó thường thấy ở Iran.

Tuy nhiên, các nguồn tin cho rằng bức ảnh giải mật tàu Iran chở tên lửa không đủ sức thuyết phục công chúng và các nghị sĩ Mỹ, hay các đồng minh nước ngoài về đe dọa mới từ Iran. Nhưng việc công bố các hình ảnh hỗ trợ khác (hiện chưa được giải mật) có thể gây nguy hiểm cho các nguồn cung cấp tình báo bí mật cũng như gây hại đến các phương pháp thu thập thông tin tình báo.

Nói với The New York Times, hai nguồn tin quan chức Mỹ đồng ý Iran có các bước huy động lực lượng, nhưng cho rằng Iran bắt đầu đi bước này sau khi Mỹ khôi phục trừng phạt và ngăn các nước mua dầu của Iran, liệt IRGC vào danh sách khủng bố.