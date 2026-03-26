Sau loạt điều tra 'Thâm nhập thị trường xe ngân': Talkshow cảnh báo nguy cơ mất trắng 26/03/2026 18:05

(PLO)- Nhằm làm rõ bản chất của thị trường “xe ngân”, nhận diện những rủi ro pháp lý và chỉ ra các lỗ hổng cần được bịt lại, báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức talkshow với chủ đề: “Mua ô tô thế chấp ngân hàng giá siêu rẻ: Coi chừng trắng tay!”.

Qua nhiều tháng điều tra, PV báo Pháp Luật TP.HCM đã thâm nhập các hội nhóm, nhập vai người có nhu cầu mua “xe ngân”, qua đó ghi nhận cách thức giao dịch, các chiêu đối phó cơ quan chức năng cũng như những khoảng trống trong quản lý.

Từ thực tế này, hàng loạt vấn đề được đặt ra: Vì sao “xe ngân” vẫn được mua bán công khai? Những “cam kết” của người bán có thực sự đảm bảo pháp lý hay chỉ là vỏ bọc che giấu rủi ro? Người mua sẽ đối mặt với hệ lụy gì khi xảy ra tranh chấp? Và trách nhiệm của các bên liên quan ở đâu khi thị trường này vẫn tồn tại, thậm chí ngày càng phức tạp?

Nhằm làm rõ những vấn đề trên, ngày 25-3, báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức talkshow “Mua ô tô thế chấp ngân hàng giá siêu rẻ: Coi chừng trắng tay!”.

Chương trình có sự tham gia của ông Nguyễn Ngọc Minh, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 60.05D Đồng Nai; TS Châu Đình Linh, Chuyên gia Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM và LS-ThS Hoàng Xuân Tiến, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai.