Thiếu nữ 15 tuổi làm chết con đẻ trong nhà vệ sinh 08/05/2026 16:32

(PLO)- Công an ở Đắk Lắk đang điều tra, làm rõ vụ thiếu nữ sinh con và làm chết con đẻ ngay trong nhà vệ sinh.

Ngày 8-5, Công an xã Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý một thiếu nữ làm chết con đẻ ngay sau khi vừa sinh xong.

A tại công an. Ảnh: S.Đ

Theo công an, thiếu nữ liên quan tên A., ngụ TP Đà Nẵng. Trước đó, ngày 4-5, Công an xã Pơng Drang nhận được tin báo của người dân tại thôn 5 về việc phát hiện thi thể bé gái tử vong trong nhà vệ sinh.

Theo tin báo, khoảng 4 giờ 30 cùng ngày, một đôi nam nữ đến xin nhờ đi vệ sinh. Người đàn ông ngồi ngoài, còn người phụ nữ vào trong. Khoảng 15 phút sau, cả hai rời đi. Chủ nhà sau đó phát hiện một trẻ sơ sinh tử vong, giấu sau bồn cầu.

Gia đình đã nhờ người đưa thi thể cháu bé đi chôn cất và phát hiện trong miệng cháu bé bị nhét giấy vệ sinh. Ngay sau đó, Công an xã Pơng Drang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk khám nghiệm tử thi, truy xét đôi nam nữ.

Đến trưa 6-5, công an đã tìm được đôi nam nữ trên khi đang ở tại phường Phú Hội, tỉnh Gia Lai. Tại cơ quan công an, A. khai mới 15 tuổi 7 tháng. Tháng 8-2025, A. có quan hệ với một nam thanh niên chưa rõ lai lịch dẫn đến có thai.

Đến cuối tháng 4-2026, A. đến chòi rẫy của ông V. (37 tuổi, ngụ xã Pơng Drang) chơi. Rạng sáng 4-5, A. đau bụng nên nhờ ông V. chở đi khám. Trên đường đi, do quá đau bụng, thiếu nữ đã vào nhà vệ sinh của người dân rồi sinh con.

Công an khám nghiệm nơi chôn cất bé gái. Ảnh: S.Đ

Sinh xong, sợ cháu bé khóc bị phát hiện, A. nhét giấy vệ sinh vào miệng con rồi giấu sau bồn cầu và cùng ông V. quay về chòi rẫy. Quá trình làm việc, ông V. khai không biết A. mang thai, cũng không biết việc thiếu nữ này sinh con rồi bỏ lại.

Hiện Công an xã Pơng Drang đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.