Trào ngược dạ dày thực quản - Căn bệnh thầm lặng từ trào lưu ăn uống 'hành xác' 08/05/2026 14:33

(PLO)- Nhiều thói quen ăn uống của giới trẻ như ăn cay quá mức, thức khuya ăn đêm hay nhịn ăn giảm cân đang làm gia tăng tình trạng trào ngược dạ dày thực quản. Đáng lo ngại, bệnh thường biểu hiện bằng những triệu chứng dễ nhầm lẫn như ho khan, viêm họng kéo dài hoặc khàn tiếng.

BS.CKI Đinh Thị Phương Di, chuyên khoa Tiêu hóa, Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh cho biết, thời gian gần đây số lượng người trẻ đến khám vì trào ngược dạ dày thực quản có xu hướng tăng lên rõ rệt. Nguyên nhân chủ yếu đến từ các thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh như ăn cay thường xuyên, thức khuya ăn đêm, uống cà phê khi bụng đói hoặc nhịn ăn để giảm cân.

Theo bác sĩ, nhiều trường hợp không xuất hiện triệu chứng đau dạ dày điển hình mà chỉ ho khan kéo dài, khàn tiếng, viêm họng dai dẳng hoặc thường xuyên tằng hắng nên dễ nhầm với bệnh hô hấp thông thường. Đây là tình trạng axit từ dạ dày trào ngược lên thực quản và vùng thanh quản, gây kích ứng niêm mạc cổ họng.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên duy trì chế độ ăn uống điều độ, hạn chế thức ăn cay nóng, không ăn khuya và tránh để bụng đói kéo dài. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như ợ nóng, ho khan hoặc đau rát họng kéo dài, cần đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.