Va chạm liên hoàn 3 ô tô tại Tây Ninh, tài xế xe tải tử vong 08/05/2026 15:07

(PLO)- Vụ tai nạn liên hoàn giữa xe bồn, xe tải và ô tô 7 chỗ trên Đường tỉnh 825, tỉnh Tây Ninh khiến tài xế xe tải tử vong tại chỗ.

Trưa 8-5, Công an xã Hậu Nghĩa vẫn đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa ba ô tô khiến một tài xế tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, xe bồn biển số 51C-180.64 do ông LVĐ (50 tuổi, ngụ phường Tam Thắng, TP.HCM) điều khiển lưu thông trên Đường tỉnh 825. Xe di chuyển theo hướng từ ngã tư Sò Đo đi ngã tư Tân Mỹ.

Hiện trường vụ tai nạn trên Đường tỉnh 825. Ảnh: CTV

Khi đến đoạn thuộc ấp Sò Đo, xã Hậu Nghĩa, phương tiện này va chạm với ô tô biển số 62A-349.68 do ông NĐM (40 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh) điều khiển theo chiều ngược lại.

Sau cú va chạm đầu tiên, xe bồn tiếp tục va chạm với ô tô tải biển số 62F-004.77 do ông LVN (46 tuổi, ngụ xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh) điều khiển lưu thông ngược chiều. Cú đâm mạnh khiến cả ba ô tô hư hỏng nặng phần đầu. Tài xế xe tải tử vong tại chỗ và mắc kẹt trong cabin.

Lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH hỗ trợ đưa nạn nhân ra ngoài. Ảnh: CTV

Nhận tin báo, Công an xã Hậu Nghĩa phối hợp lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH điều động cán bộ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường cứu hộ. Do đầu xe tải biến dạng nặng, lực lượng chức năng phải dùng thiết bị chuyên dụng cắt phá khung thép mới đưa được thi thể nạn nhân ra ngoài.

Công an xã Hậu Nghĩa đã bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra vụ tai nạn.