Thay đổi tư duy và giải pháp trong quản lý thị trường vàng 30/05/2025 06:00

Mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về cơ chế, chính sách quản lý hiệu quả thị trường vàng trong thời gian tới. Theo đó, Tổng Bí thư đã phân tích những hạn chế trong quản lý thị trường vàng hiện nay và yêu cầu thay đổi việc quản lý từ tư duy đến cả giải pháp. Chưa bao giờ thị trường vàng trong nước lại đang mong chờ những giải pháp điều chỉnh, can thiệp của nhà điều hành đến vậy. Do đó, chỉ đạo của Tổng bí thư về quản lý thị trường vàng nhận được sự đồng tình to lớn của chuyên gia, doanh nghiệp. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với PGS-TS Nguyễn Hữu Huân, Giảng viên cao cấp, ĐH Kinh tế TP.HCM xung quanh vấn đề này.