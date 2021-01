Bên lề Đại hội lần thứ XIII của Đảng, sáng 29-1, Đại tướng Tô Lâm Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã thăm, kiểm tra công tác ứng trực bảo vệ an ninh trật tự Đại hội tại Trung tâm Chỉ huy Bộ Công an, đặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Biểu dương, đánh giá cao các lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự cho Đại hội Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, toàn bộ lực lượng đã triển khai nghiêm túc nhiệm vụ theo đúng phương án chuẩn bị, bước đầu đã đạt được những kết quả nổi bật.

“Qua kinh nghiệm tổ chức nhiều hội nghị lớn, chúng ta đã hình thành được Trung tâm Chỉ huy; phối hợp tốt giữa các lực lượng nhằm thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Đảng” - Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ.

Bên cạnh đó, Tiểu ban An ninh trật tự đã phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an nhân dân với các lực lượng khác để thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Tiểu ban Tổ chức Đại hội, TP Hà Nội. Các mục tiêu, yêu cầu phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự đã hoàn thành tốt, được triển khai bài bản.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, toàn lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần chủ động kiểm tra trên hệ thống camera giám sát trực tuyến song song với công tác bảo vệ đã được triển khai từ sớm, từ xa.

Bên cạnh đó, các phương án phân luồng giao thông, phục vụ Đại hội đã đảm bảo an toàn, thuận lợi cho đại biểu dự Đại hội và các hoạt động của nhân dân. Người dân có ý thức trách nhiệm, chấp hành tham gia giao thông, ủng hộ các phương án, đảm bảo không để xảy ra ùn tắc.

“Các lực lượng không chỉ chủ động thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Chỉ huy mà còn ở khu vực xung quanh, trên mặt đất, khoảng không và không gian mạng" - Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận.

Trong những ngày diễn ra Đại hội, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các lực lượng tiếp tục duy trì tốt hơn công tác an ninh, thường trực các kế hoạch, phương án, sẵn sàng chiến đấu để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ; đồng thời, quán triệt yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Trung tâm Chỉ huy của Bộ Công an đặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn, kết nối trực tuyến với Trung tâm Thông tin chỉ huy của Bộ Công an, Trung tâm Chỉ huy của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Công an TP Hà Nội, Công an TP.HCM nhằm đảm bảo an ninh trật tự Đại hội XIII của Đảng.

Lực lượng Công an nhân dân đã bố trí cán bộ, phương tiện, trang thiết bị ứng trực tại các Trung tâm chỉ huy, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, xử lý những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự có thể xảy ra.