Khu Đầm Gẩy, Hải Phòng: Khu dân cư xây trên đất nông nghiệp

Huyện An Lão, TP Hải Phòng đang xin gia hạn thời hạn thanh tra việc sử dụng đất nông nghiệp ở khu Đầm Gẩy. Khu đất hơn 14 ha này thuộc địa phận huyện An Lão nhưng các hộ dân quận Kiến An ồ ạt qua đây xây dựng nhà ở, nhà xưởng.



“Xẻ thịt” Đầm Gẩy

Nằm giáp ranh giữa quận Kiến An và huyện An Lão, khu đất ruộng Đầm Gẩy (thị trấn Trường Sơn, An Lão) từ lâu đã biến mất mà thay vào đó là những khu nhà xưởng, nhà ở, chỗ thì được san lấp, xây tường bao thành khu dân cư.

Đầu con đường bê tông dẫn vào khu Đầm Gẩy, phía bên phải, một nhà kho khung thép mái tôn rộng hàng trăm mét vuông chứa đầy gạch ốp lát. Trong kho, một chiếc xe nâng quay đi đảo lại vận chuyển gạch men chất lên hai chiếc xe tải đậu ở cửa kho. Đối diện là căn nhà kho vài trăm mét vuông chứa gạch ốp lát của một đại lý. Đi thêm vài chục bước chân, qua vài căn nhà ở cấp bốn lại thêm một căn nhà kho chứa các thùng bia chai.

Sâu vào trong, con đường bê tông phân nhánh ngang, ngay ngã tư là một căn nhà kho cả ngàn mét vuông quây kín bằng tôn kẽm hoen gỉ, cửa đóng im ỉm. Cách đó không xa, một căn xưởng sửa chữa ô tô, trên khoảnh sân vài chiếc ô tô đang đậu. Dọc theo con đường gồ ghề đất đá là những căn nhà cấp bốn, ở con đường cắt ngang, chỗ xây kín tường bao giữ đất, chỗ đã mọc lên những căn nhà khang trang.

Theo tìm hiểu, khu Đầm Gẩy rộng hơn 14 ha là của huyện Kiến An (sau thành quận) nhưng tới năm 1988, huyện An Lão được thành lập, Đầm Gẩy về huyện An Lão nhưng quản lý, sử dụng khu đất là hơn 200 hộ dân thuộc quận Kiến An.

Từ gần chục năm trước, một số người đã mua lại đất ruộng ở Đầm Gẩy rồi san lấp, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp.

Từ những vụ xây dựng trái phép nhỏ lẻ ban đầu, ngày càng có thêm các hộ dân “nhảy dù” tới khu vực xây dựng nhà ở, nhà xưởng. Tới nay, khu vực đã hình thành nên một khu dân cư đông đúc.



Một góc khu dân cư xây dựng trên đất nông nghiệp khu Đầm Gẩy. Ảnh: ĐH

Phớt lờ lệnh trên

Thời điểm năm 2010, huyện An Lão và quận Kiến An kiểm tra và phát hiện có 20 hộ đã xây dựng công trình trái phép trên với diện tích hơn 1,4 ha. Sau đó, An Lão và Kiến An thống nhất yêu cầu bàn giao hồ sơ quản lý đất đai cho thị trấn Trường Sơn (huyện An Lão).

Sau đó, huyện An Lão yêu cầu thị trấn Trường Sơn lập hồ sơ địa chính từng hộ gia đình, cá nhân, đồng thời ngăn chặn tình trạng vi phạm xây dựng trái phép phát sinh.

Tuy nhiên, tình trạng vi phạm về sử dụng đất tại khu vực không được ngăn chặn, thậm chí các công trình trên đất nông nghiệp tại khu vực ồ ạt mọc lên. Theo thống kê của huyện An Lão, năm 2013 số công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở đây đã tăng lên với diện tích 4,5 ha.

Tới tháng 10-2018, khi Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng vào cuộc xác minh làm rõ tình trạng vi phạm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại đây đã xác định có tới 59 trường hợp. Ban Nội chính đã kiến nghị Thành ủy Hải Phòng chỉ đạo UBND TP thanh tra toàn diện quản lý đất đai, trật tự xây dựng để xử lý sai phạm trong quản lý đất đai, tránh lãng phí tài nguyên, tăng thu ngân sách cho TP.

Cuối tháng 11-2018, Thanh tra TP Hải Phòng đã chỉ rõ để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở khu Đầm Gẩy thuộc trách nhiệm của UBND thị trấn Trường Sơn và UBND huyện An Lão. Chính quyền đã buông lỏng, không ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

Thanh tra kiến nghị UBND TP Hải Phòng ủy quyền cho UBND huyện An Lão thành lập đoàn thanh tra liên địa phương (có sự tham gia của lãnh đạo UBND quận Kiến An) để thanh tra toàn diện việc quản lý đất đai, xây dựng trái phép tại đây. Căn cứ vào kết quả thanh tra, đề xuất khắc phục hậu quả vi phạm, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm cũng như cán bộ có dấu hiệu buông lỏng quản lý.