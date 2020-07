Nóng: Bắt được người cầm đầu đường dây nhập cảnh trái phép

Chiều 26-7, nguồn tin riêng của PLO xác nhận người cầm đầu đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam vừa “sa lưới” lực lượng công an.



Người này sẽ được di lý về Công an TP Đà Nẵng để tiếp tục điều tra.

Trước đó, ngày 11-7, Công an TP Đà Nẵng tiến hành kiểm tra hành chính tại 39 Dương Tử Giang, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn. Qua kiểm tra, công an phát hiện bốn người Trung Quốc (TQ) nhập cảnh trái phép.



Khách sạn East Sea tại Đà Nẵng, nơi phát hiện 27 người TQ nhập cảnh trái phép. Ảnh: TẤN VIỆT

Ngày 16-7, Công an TP Đà Nẵng kiểm tra hành chính khách sạn East Sea, số 55-57 Loseby, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà. Qua kiểm tra, công an phát hiện thêm 27 người TQ nhập cảnh trái phép.

Sau đó, Công an TP Đà Nẵng bắt ba người liên quan đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Trong đó có hai người Việt Nam và một người TQ.

Đến ngày 21-7, Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án Tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép theo điều 348 Bộ luật Hình sự và tiến hành điều tra theo luật định.

Bệnh viện 199 - Bộ Công an tại Đà Nẵng cũng đã cách ly năm người TQ nhập cảnh trái phép, xuất hiện tại Đà Nẵng.

Còn tại Quảng Nam, ngày 18-7, người dân trình báo một khu lưu trú ở phường Điện Dương (thị xã Điện Bàn) có nhóm hàng chục người TQ.

Khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, nhóm người này bỏ chạy tán loạn. Lực lượng chức năng đã tìm và phát hiện có 21 người, sau đó đưa họ vào khu cách ly.

Như PLO đã thông tin, phát biểu tại cuộc họp trực tuyến với UBND TP Đà Nẵng trưa 25-7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thống nhất yêu cầu Bộ Công an khởi tố, điều tra đường dây đưa người vào Việt Nam bất hợp để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

“Xử lý sớm các đối tượng tại Đà Nẵng, Quảng Nam để răn đe. Khởi tố ngay tất cả các vụ móc nối đưa người nước ngoài vào Việt Nam, xét xử nhanh, thông tin rộng rãi trong nhân dân”, Thủ tướng nhấn mạnh.