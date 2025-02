Thời tiết ngày 13-02: Miền Bắc hứng mưa rét kèm nồm ẩm, miền Nam có mưa rào và giông 13/02/2025 08:05

Thời tiết ngày 13-02, gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, từ ngày 13/2 trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ C, vùng núi 11-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; ở khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 16-18 độ C. Trên biển Đông, áp thấp nhiệt đới hình thành và di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc khiến từ gần sáng ngày 13-2, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5 m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4 m.