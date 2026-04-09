Thời tiết ngày 9-4: Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ chiều tối có mưa 09/04/2026 06:00

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 9-4, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt, trong đó nhiều khu vực bước vào đợt nắng nóng diện rộng. Cụ thể, khu vực Tây Bắc Bộ và dải từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, cùng phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk phổ biến đêm không mưa, ban ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Khu vực Đông Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng duy trì trạng thái đêm không mưa, ngày nắng nóng, riêng cao nguyên Trung Bộ có nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ban ngày trời nắng, cục bộ có nơi nắng nóng. Trong các cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.