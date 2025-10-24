TP.HCM: Hơn 200 người cao tuổi được khám mắt miễn phí 24/10/2025 14:46

(PLO)- Hơn 200 người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM được khám, điều trị và nhận quà trong chương trình thiện nguyện chăm sóc mắt năm 2025.

Ngày 24-10, tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao phường Tân Đông Hiệp, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM phối hợp với Tập đoàn Y khoa Sài Gòn tổ chức chương trình khám mắt chuyên sâu cho người cao tuổi, tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn năm 2025.

Ông Tống Xuân Giang, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, cho biết tổng kinh phí thực hiện chương trình là 300 triệu đồng. Chương trình được ký kết định kỳ hàng năm nhằm hỗ trợ người cao tuổi tiếp cận các dịch vụ khám và điều trị chuyên sâu bệnh lý về mắt.

Ông Tống Xuân Giang, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM. Ảnh: THANH HẰNG

Ông Trương Tuấn Thịnh, Giám đốc điều hành cấp cao hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn, cho biết bệnh viện đã hỗ trợ chi phí phẫu thuật cườm khô cho 100% người dân được chỉ định mổ, đồng thời tài trợ miễn phí 10 ca phẫu thuật đục thủy tinh thể.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Người cao tuổi được khám mắt tại chương trình. Ảnh: THANH HẰNG

Bên cạnh đó, bệnh viện còn phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ TP.HCM để những người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt, không thể đến bệnh viện, được khám và điều trị ngay tại địa phương.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Thức (Bệnh viện Mắt Sài Gòn), cho biết dù trang thiết bị y tế tại địa phương còn hạn chế, đội ngũ bác sĩ vẫn nỗ lực thăm khám, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý cơ bản về mắt cho người dân.

Người dân được tặng quà khi ra về. Ảnh: THANH HẰNG

Có mặt tại chương trình từ sớm, bà Lâm Thị Dung (68 tuổi, ngụ phường Tân Đông Hiệp) xúc động chia sẻ: “Nhờ chương trình tôi đã được mổ mắt miễn phí, hôm nay tái khám và nhận thêm thuốc, tôi rất vui và biết ơn chương trình".

Dịp này, Ban tổ chức cũng trao tặng 200 phần quà gồm gạo, mì gói, dầu ăn, nước tương, đường và các nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn