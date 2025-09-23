TP.HCM: Không để lọt cán bộ suy thoái vào cấp ủy mới 23/09/2025 18:57

Ngày 22-9, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP.HCM (gọi tắt Ban Chỉ đạo) tổ chức Phiên họp thứ 11 dưới sự chủ trì của ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM, Trưởng Ban chỉ đạo.

Phiên họp có ông Trần Hoàng Kiếm, Vụ trưởng Vụ Địa Phương III, Ban Nội chính Trung ương và các Thành viên Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo và đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan.

Tháo gỡ vướng mắc giám định, định giá tài sản để đẩy nhanh tiến độ điều tra

Tại Phiên họp, Ban Chỉ đạo đã đánh giá tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo từ đầu năm đến nay, nhất là từ sau Phiên họp thứ 10 (ngày 3-6-2025); thảo luận một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong thời gian tới.

Đặc biệt, Ban Chỉ đạo đã tập trung thảo luận các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản, phát sinh sau khi Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng cấp huyện không còn. Qua thảo luận, Ban Chỉ đạo thống nhất một số nội dung quan trọng.

Ông Trần Hoàng Kiếm, Vụ trưởng Vụ Địa Phương III, Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại phiên họp.

Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh quyết liệt, góp phần quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường, củng cố niềm tin của Nhân dân.

Công tác phòng, chống lãng phí được các cấp, các ngành tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó tập trung rà soát, xử lý công trình, nhà đất là tài sản công khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đơn vị hành chính; đảm bảo thống kê đầy đủ, chính xác thực trạng; tổ chức bàn giao, tiếp nhận, khai thác tài sản đúng quy định, hiệu quả, tránh bỏ sót, gây thất thoát, lãng phí tài sản. Thành phố đã tháo gỡ 266/838 công trình, dự án, khu đất tồn đọng, vướng mắc.

Công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và xử lý nghiêm minh, kịp thời các sai phạm, tham nhũng, tiêu cực; các cơ quan tiến hành tố tụng thành phố cũng đã chủ động nhận diện, phát hiện, khởi tố, điều tra, xử lý nhiều vụ án tham nhũng, trong đó có các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo.

Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tập trung kiểm tra và xử lý nghiêm nhiều cán bộ, đảng viên sai phạm, kể cả người đứng đầu; công tác thi hành án dân sự đã có bước tiến quan trọng, giá trị thi hành xong tăng mạnh so với cùng kỳ.

Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM Lê Văn Đông.

Thực hiện chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo, Ban Nội chính Thành ủy, các cơ quan tiến hành tố tụng thành phố, Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp thành phố và các cơ quan liên quan, thường xuyên phối hợp, chủ động khắc phục những hạn chế, nhằm đẩy nhanh tiến độ giám định, định giá đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, góp phần tạo chuyển biến đáng kể trong quá trình xử lý vụ việc vụ án.

Hoạt động của Ban Chỉ đạo tiếp tục duy trì nền nếp, trong đó, tập trung chỉ đạo nhiều nhiệm vụ, giải pháp toàn diện, cả về phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và kịp thời kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo sau hợp nhất.

Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo tiếp tục phát huy và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ban Chỉ đạo đã hoàn thành hai Đoàn kiểm tra, giám sát; đang thực hiện hai Đoàn kiểm tra. Thường trực Ban Chỉ đạo duy trì các cuộc họp định kỳ, cho ý kiến xử lý nhiều vấn đề quan trọng giữa hai phiên họp Ban Chỉ đạo.

Không bỏ sót, bỏ quên, thất lạc hồ sơ sau sáp nhập, hợp nhất

Ban Chỉ đạo lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện trong thời gian tới. Thứ nhất, tập trung đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gắn với công tác cán bộ, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu tại phiên họp.

Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Toàn bộ các công việc theo thẩm quyền của hai cấp phải đảm bảo được thực hiện thông suốt, không để chậm trễ, không để sót việc.

Cùng với đó, khắc phục triệt để tư tưởng trông chờ, ỷ lại, đùn đẩy, trì hoãn giải quyết công việc; không được lấy lý do nhiệm vụ mới, chưa rõ, chờ hướng dẫn để đùn đẩy, né tránh trong thực thi công vụ; gây ách tắc, lãng phí thời gian, công sức, tiền bạc của Nhà nước, của người dân, doanh nghiệp.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ, giải quyết dứt điểm các vụ án, vụ việc còn lại theo chỉ đạo Trung ương do các Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương kiến nghị giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo xử lý hoặc giao Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; phấn đấu không để kéo dài những vụ án, vụ việc cũ sang nhiệm kỳ mới.

Trong đó có các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo và các vụ án, vụ việc liên quan đến nhân sự đại hội Đảng các cấp, kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những cán bộ suy thoái, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tuyệt đối không để xảy ra trường hợp bỏ sót, bỏ quên, thất lạc hồ sơ sau sáp nhập, hợp nhất.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản liên quan đến các vụ án, vụ việc, chú trọng đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo, để đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý.

Tăng cường phối hợp hiệu quả, chặt chẽ giữa các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử và các cơ quan giám định, định giá tài sản giữa Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp thành phố với Công an thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố trong công tác định giá tài sản...

Khẩn trương rà soát toàn bộ các yêu cầu định giá đã gửi Hội đồng định giá cấp huyện trước sáp nhập để tiếp tục giải quyết, đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ điều tra, xử lý vụ án, vụ việc. Đồng thời, cần tiếp tục rà soát, đề xuất kịp thời sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về giám định, định giá tài sản để phù hợp với thực tiễn.

Cũng tại Phiên họp, Ban Chỉ đạo thống nhất kết thúc chỉ đạo xử lý đối với bảy vụ án, ba vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo do đã kết thúc việc giải quyết theo quy định pháp luật.