TP.HCM: Phường Phú Lợi ra mắt mô hình 'Alo… xin nghe!' 07/11/2025 10:00

(PLO)- “Alo! Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Phú Lợi xin nghe!” là mô hình hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến một cách nhanh chóng, thân thiện.

UBND phường Phú Lợi, TP.HCM vừa cho ra mắt mô hình “Alo! Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Phú Lợi xin nghe!” nhằm cụ thể hóa phong trào thi đua “100 ngày hoạt động tinh – gọn – mạnh – hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”.

UBND phường Phú Lợi, TP.HCM cho ra mắt mô hình “Alo! Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Phú Lợi xin nghe!”.

Mô hình hướng đến việc hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến một cách nhanh chóng, thân thiện, thông qua đường dây nóng 02743.904.872.

Tại buổi lễ, phường đã ra mắt đường dây nóng và đội tình nguyện viên hỗ trợ người dân tại nhà.

Đội tình nguyện viên hỗ trợ người dân tại nhà.

Ông Phan Công Khanh, Chủ tịch UBND phường Phú Lợi, nhấn mạnh mô hình thể hiện tinh thần “Nghe để hiểu – Hiểu để phục vụ”.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Phan Công Khanh, Chủ tịch UBND phường Phú Lợi, nhấn mạnh mô hình thể hiện tinh thần “Nghe để hiểu – Hiểu để phục vụ”, góp phần xây dựng chính quyền gần dân, phục vụ dân.

Ông Khanh yêu cầu các đơn vị, đoàn thể và đội tình nguyện viên phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tâm hỗ trợ người dân, thực hiện tốt phương châm “Phục vụ Nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu”.