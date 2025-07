TP.HCM: Thắp nến, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ

Tối 25-7, Thành Đoàn TP.HCM tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2025) tại 4 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn TP với sự tham dự của hơn 3.000 đại biểu.

Lễ thắp nến được tổ chức đồng loạt tại: Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (trước đây), Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bình Dương (trước đây) và Nghĩa trang Liệt sĩ xã Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương trước đây).

Tại điểm chính Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM, tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Ngô Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPH.CM, Bí thư Thành đoàn TPHCM… cùng đông đảo lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, các sở, ban, ngành, đoàn thể và lực lượng thanh niên, sinh viên.

Cùng thời điểm, chương trình cũng được tổ chức tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bà Rịa – Vũng Tàu và Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Dương.

Thay mặt tuổi trẻ thành phố, bà Nguyễn Hòa Kim Thái, nguyên Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Bà Thái cho rằng, thế hệ trẻ hôm nay sẽ luôn khắc ghi, giữ gìn và tiếp nối truyền thống anh hùng, bất khuất của dân tộc.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM và các nghĩa trang trên địa bàn, hàng ngàn ngọn nến thắp sáng trên các phần mộ là lời nhắc nhở xúc động về sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

“Cả nước hiện có trên 1,2 triệu liệt sĩ, 9,2 triệu người có công, hơn 3.000 nghĩa trang liệt sĩ và hơn 4.000 công trình tưởng niệm. Đây là minh chứng sống động cho truyền thống “Uống nước nhớ nguồn, "Đền ơn đáp nghĩa”.

Trong bối cảnh TP.HCM đang thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, mở rộng địa giới hành chính, tuổi trẻ thành phố hứa sẽ sống trách nhiệm, tri thức, hành động thiết thực và tiếp tục lan tỏa ngọn lửa lý tưởng cho các thế hệ mai sau” - bà Thái nói.

Ngay sau nghi thức tưởng niệm, lãnh đạo thành phố và hơn 3.000 đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên đã cùng dâng hoa, dâng hương và thắp hơn 25.000 ngọn nến trước những phần mộ anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của dân tộc.

Mỗi ngọn nến là một lời tri ân sâu sắc, một cam kết tiếp bước truyền thống anh hùng của thế hệ cha anh.

Riêng tại Nghĩa trang Hàng Dương – Đặc khu Côn Đảo, chương trình tri ân các anh hùng liệt sĩ sẽ diễn ra vào ngày 26-7.

Trước đó, sáng 25-7, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nhiều nghĩa trang, đền tưởng niệm trên địa bàn thành phố: Nghĩa trang Chính sách TP.HCM, Nghĩa trang Liệt sĩ Củ Chi (xã An Nhơn Tây), Đền Tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (xã An Nhơn Tây), Nhà tưởng niệm Mẹ Việt Nam anh hùng - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Rành (xã Tân An Hội).