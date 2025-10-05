Trailer: Cảnh giác ‘thiên đường việc nhẹ’ 05/10/2025 14:34

(PLO)- Dù các cơ quan chức năng Việt Nam và Campuchia đã và đang quyết liệt với nhiều giải pháp ngăn chặn tình trạng lừa đảo, buôn người xuyên biên giới, nhưng đến nay thách thức vẫn còn nhiều.

Trong thời gian qua, tình trạng người Việt bị lừa sang Campuchia làm việc dưới chiêu trò “việc nhẹ, lương cao” tiếp tục gây nhức nhối. Trước thực trạng này, các cơ quan chức năng Việt Nam – Campuchia đã phối hợp chặt chẽ, triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, ngăn chặn và giải cứu, đưa hàng trăm công dân trở về an toàn.



Tuy nhiên, các đường dây tội phạm xuyên biên giới vẫn không ngừng biến tướng, ngày càng tinh vi, khiến nhiều người nhẹ dạ cả tin rơi vào cảnh bị giam giữ, bóc lột, thậm chí bị nhiều dư chấn sức khỏe, tâm lý khi trở về.



Tại Tây Ninh, lực lượng biên phòng đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như: tăng cường tuần tra, kiểm soát ngày đêm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trung bình mỗi ngày có nhiều tổ tuần tra cơ động kết hợp chốt chặn ở các địa bàn trọng điểm. Nhờ đó, nhiều vụ vượt biên trái phép đã bị phát hiện, ngăn chặn kịp thời.



Từ đầu năm 2025 đến nay, biên phòng Tây Ninh đã tiếp nhận 29 đợt với hơn 1.700 lao động Việt Nam bị trả về. Trong số này, hàng trăm người bị xử phạt vì xuất nhập cảnh trái phép, thậm chí có người tái phạm nhiều lần, buộc cơ quan chức năng khởi tố hình sự. Đáng lo hơn, nhiều trường hợp tuy đi hợp pháp bằng hộ chiếu, visa nhưng vẫn tìm đến các tổ chức tội phạm, bị lôi kéo tham gia vào các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Cùng với biên phòng, công an các xã biên giới cũng siết chặt phòng ngừa.



Tại Bến Cầu, lực lượng công an duy trì tuần tra ngày đêm, nhờ đó kịp thời giải cứu nhiều trường hợp bị dụ dỗ qua mạng xã hội, chuẩn bị xuất cảnh trái phép. Tuy nhiên, lực lượng còn mỏng, không thể kiểm soát 24/24, nên sự hỗ trợ, tố giác của người dân trở thành yếu tố then chốt. Ngoài tuần tra, công an còn đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội, phối hợp trường học, doanh nghiệp, cơ sở lưu trú để cảnh báo nguy cơ. Người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, được khuyến cáo tuyệt đối cảnh giác, tránh sa bẫy vừa mất tiền vừa đối diện vòng lao lý.

Nỗ lực của công an, biên phòng Tây Ninh không chỉ nhằm chặn đứng các đường dây buôn người, mà còn mang ý nghĩa nhân đạo, giúp nhiều phận đời lầm lỡ có cơ hội trở về. Tuy nhiên, để giải quyết tận gốc, cần nâng cao nhận thức cộng đồng, quản lý chặt lao động xuất cảnh và quan trọng hơn là tạo việc làm trong nước, để người dân không còn mơ tưởng “việc nhẹ, lương cao” bên kia biên giới.



Loạt bài “Cảnh giác ‘thiên đường việc nhẹ’” phản ánh toàn diện vấn nạn này: từ thủ đoạn lừa đảo trá hình, những vụ án đau xót đến nỗ lực đấu tranh quyết liệt của lực lượng chức năng hai nước. Thông qua đó, Pháp Luật TP.HCM gửi tới bạn đọc lời cảnh báo mạnh mẽ: chỉ sự tỉnh táo và cảnh giác mới giúp mỗi người tự bảo vệ mình trước cạm bẫy tội phạm xuyên quốc gia.