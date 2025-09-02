Từ Quảng trường Ba Đình đến trái tim người trẻ Việt Nam hôm nay 02/09/2025 18:53

(PLO)- Trong không khí tưng bừng, tự hào của những ngày tháng Chín lịch sử, khi cả dân tộc cùng hướng về kỷ niệm Quốc khánh 2/9, Báo Pháp Luật TP.HCM trân trọng giới thiệu đến quý độc giả talkshow: Từ Quảng trường Ba Đình đến trái tim người trẻ Việt Nam hôm nay - “Tự hào – Tri ân – Khát vọng”.

Talkshow﻿: Từ Quảng trường Ba Đình đến trái tim người trẻ Việt Nam hôm nay “Tự hào – Tri ân – Khát vọng”

Đây là một diễn đàn nhỏ nhưng mang nhiều ý nghĩa, nơi các bạn trẻ Thủ đô chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ của mình trước sự kiện trọng đại tại Quảng trường Ba Đình thiêng liêng.

Trong talkshow đặc biệt này, khán giả sẽ được lắng nghe những góc nhìn trẻ trung và chân thành: từ sự choáng ngợp, tự hào khi chứng kiến đoàn quân hùng dũng tiến qua lễ đài; đến sự xúc động trước những màn đồng diễn, những khối diễu hành nữ chiến sĩ, thiếu nhi, hay hình ảnh nhân dân hân hoan đón nhận chính sách đầy nhân văn – mỗi công dân được Chính phủ trao tặng 100.000 đồng như một lời tri ân.

Quan trọng hơn, đây còn là dịp để thế hệ trẻ gửi gắm khát vọng về một Việt Nam hùng cường, hiện đại, xanh – sạch – đẹp; là nơi niềm tin, tự hào và kỳ vọng cùng hòa quyện, tạo thành động lực cho chặng đường phát triển mới của đất nước.