Ứng tiền giùm công ty để 'nhận hoa hồng', người phụ nữ mất gần 4 tỉ đồng

Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) vừa thông báo về một số vụ lừa đảo trực tuyến dưới hình thức ứng tiền thanh toán hộ 'nhận hoa hồng', xảy ra từ ngày 20 đến 25-5. Cụ thể như sau:

Lừa đảo trên nền tảng ứng dụng mua sắm trực tuyến Shopee

Vụ án do Công an tỉnh Phú Thọ điều tra. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận đã cùng đồng phạm lập ra các gian hàng ảo trên ứng dụng mua sắm trực tuyến Shopee để chiếm đoạt tiền dưới hình thức mã giảm giá, khuyến mại của chính sàn giao dịch này.

Các đối tượng lập ra các gian hàng ảo trên ứng dụng mua sắm trực tuyến Shopee để đưa nạn nhân vào tròng rồi chiếm đoạt tiền. Ảnh: Cục ATTT

Các đối tượng dựng lên màn kịch chuyên nghiệp từ công đoạn đăng ký lập gian hàng ảo - tuyển người chốt đơn mua hàng ảo - tìm kiếm mã giảm giá - áp mã giảm giá - yêu cầu Shopee đặt đơn mua hàng - đóng gói hàng hóa không đúng mô tả - cấu kết thực hiện giao nhận hàng hóa ảo để tạo chứng từ giả.

Đối tượng tạo lập nhiều hội nhóm, fanpage trên mạng xã hội để dẫn dụ những người thiếu hiểu biết về pháp luật tham gia chốt đơn hàng cho chúng. Các đối tượng vào vai cả người bán, người mua dựng lên màn kịch mua hàng, nhận hàng.

Với kịch bản này, chúng tạo ra giao dịch mua bán hàng hóa ảo với giá trị hàng chục tỉ đồng doanh thu trong nửa năm, qua đó trục lợi từ chính sách khuyến mãi dưới hình thức voucher mà Shopee tài trợ cho người mua hàng trực tuyến.

Trước tình trạng trên, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) khuyến cáo người dân không nên mua các sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội; không nghe tư vấn trên các trang web khi không xác định được mức độ uy tín và sự an toàn.

Chỉ thực hiện giao dịch khi đã xác nhận được uy tín và đảm bảo người bán có đủ thông tin chi tiết về sản phẩm, hình ảnh chất lượng và mô tả chính xác. Tuyệt đối tỉnh táo khi đọc các đánh giá của người mua khác về chất lượng sản phẩm.

Không tham gia vào các hội nhóm “việc nhẹ lương cao”, mua hàng nhận tiền hoa hồng để tránh trở thành nạn nhân của lừa đảo trực tuyến. Ngoài ra, người dân cũng nên tìm hiểu về chính sách bảo hành và hoàn tiền của bên bán hàng để đảm bảo quyền lợi cho bản thân.

Khi phát hiện ra dấu hiệu hoặc đã trở thành nạn nhân của những trường hợp lừa đảo, người dân cần nhanh chóng tố giác đến các cơ quan có thẩm quyền để hạn chế tối đa rủi ro, thiệt hại, đồng thời bảo đảm quyền lợi hợp pháp của mình.

Mất 4 tỉ đồng vì sập bẫy ứng tiền để nhận hoa hồng

Tại Hà Nội, Công an quận Tây Hồ đang điều tra một vụ lừa đảo gần 4 tỉ đồng dưới thủ đoạn ứng tiền để nhận hoa hồng.

Theo lời kể của nạn nhân, đối tượng mời chị ứng trước tiền ra thanh toán giùm một công ty, với lợi ích là bỏ ra càng nhiều tiền thanh toán đơn hàng thì càng được nhận nhiều hoa hồng.

Nhiều người sụp bẫy ứng trước tiền ra thanh toán giùm công ty, với hy vọng ứng càng nhiều thì nhận hoa hồng càng cao. Ảnh: Cục ATTT

Quá trình sau đó, chị này nộp tiền đặt cọc online, rồi gặp các tình trạng mà đối tượng lừa đảo giải thích là lỗi hệ thống, nhập sai thông tin... mà nếu chị muốn rút tiền, lấy hoa hồng thì phải đóng thêm. Cứ vậy, sau khi tổng số tiền mà nữ nạn nhân này nộp vào lên đến gần 4 tỉ đồng (gồm cả tiền cá nhân lẫn tiền đi vay) thì chị bị cắt đứt liên lạc.

Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) khuyến cáo người dùng trong mọi tình huống, tuyệt đối không vội vàng tin và làm theo bất kể điều gì mà đối tượng lạ hướng dẫn. Cần thực hiện xác minh, tìm hiểu kỹ thông tin của đối tượng trước khi thực hiện bất cứ giao dịch nào, đặc biệt là giao dịch chuyển tiền.

Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân dưới mọi hình thức. Thường xuyên cập nhật thông tin về môi trường không gian mạng để bảo vệ bản thân khỏi nguy cơ bị lừa đảo trực tuyến.