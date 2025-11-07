Ước mong của người dân xóm biển phường Sông Cầu sau đêm bão kinh hoàng 07/11/2025 11:20

(PLO)- "May mắn bão vào sớm, cả nhà còn thức nên chạy nhanh vào nhà vệ sinh thoát nạn"- chị Oanh, ngụ phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk nhớ lại khoảnh khắc bão số 13 đổ bộ.

Đến gần 10 giờ, con đường duy nhất vào xóm biển ở tổ dân phố Phú Mỹ, phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk vẫn còn chia cắt do cây ngã đổ chắn ngang. Cả xóm biển tan hoang sau bão số 13 đổ bộ.

Vẫn chưa hoàn hồn sau đêm bão kinh hoàng, bà Tô Thị Kim Oanh, ngụ tổ dân phố Phú Mỹ, nói rằng cả nhà bà thoát chết nhờ may mắn.

Bà Oanh kể, biết có bão vào nên gia đình ăn cơm sớm. “Ăn xong bữa cơm lúc hơn 17 giờ. Mọi người dặn dò nhau đừng ra ngoài, ở yên trong nhà”- bà Oanh nói.

Bà Tô Thị Kim Oanh nói vẫn may mắn khi bão giật tung mái nhà, cả gia đình đã kịp thoát thân. Ảnh: XUÂN HOÁT

Đến khoảng 20 giờ, gió giật đùng đùng, bảy người trong gia đình ngồi ôm nhau giữa nhà.

Tiếng nổ ầm vang lên, cả mái nhà bà Oanh bị lật tung. Ngói trên mái nhà rơi xuống, một phần mái nhà đổ sập xuống ngay sát nơi mọi người đang ngồi.

“Hai đứa nhỏ la hét, khóc vì sợ hãi. Cả nhà ôm nhau chạy vào nhà vệ sinh trốn”- bà Oanh nhớ lại.

Quá sợ hãi, đến hơn 0 giờ, gia đình mới dám mở cửa nhà vệ sinh ra ngoài. “Điện mất, trời tối đen. Cả căn nhà toàn ngói vỡ, sắt thép. Tôi ôm chầm các con chỉ biết khóc”- bà Oanh nói.

“Ngôi nhà rung lắc. Bão vào lúc cả nhà còn thức, chứ vào đêm khuya muộn không biết sẽ ra sao nữa. Giờ nhà tan hoang, mấy đứa cháu cũng di tản sang nhà người quen. Không biết bao giờ mới ổn định được cuộc sống đây”- bà Oanh buồn bã nói.

Nhìn đống đổ nát của căn nhà sau bão 13, chị Lê Thị Mỹ Quyên, ngụ phường Sông Cầu, thở dài. Chị ở nhà buôn bán nhỏ, chồng đi biển, có căn nhà là giá trị thì nay đã bị bão đánh sập. Trước bão gia đình chị cũng đã chằng chống cẩn thận, nhưng gió lớn quá, căn nhà vẫn bị hư hỏng nặng.

Biết bão mạnh, nên từ chiều hai vợ chồng chị Quyên đưa hai con về nhà nội tránh trú. "Lúc 23 quay lại thì nửa căn nhà bị gió bão cuốn đi mất phần mái. Lúc đi không kịp đưa theo tài sản, giờ hư hại hết" - chị Quyên nói.

Như bao người dân vùng biển khác, cuộc sống vốn khó khăn, nay nhà hư hại vì bão, chị Quyên cũng chỉ mong chính quyền giúp đỡ. Ít nhất để vượt qua giai đoạn khó khăn này.



Nhà chị Quyên trống hoác sau cơn bão. Ảnh: XUÂN HOÁT

Cách nhà chị Quyên không xa, chị Hà thức trắng cả đêm vì bão, đến sáng tất bật dọn dẹp nhà cửa vì nhiều lưới tôm hùm, lồng nuôi cá bị sóng đánh dạt vào cửa nhà, chị Hà, ngụ tổ dân phố Phú Mỹ, phường Sông Cầu, như muốn kiệt sức.

“Cả đêm thức trắng lo cho ba bè nuôi tôm hùm ngoài biển. Giờ không biết số phận cá lồng nuôi tôm như thế nào nữa. Vẫn hy vọng không mất trắng”- chị Hà nói.

Hàng trăm hộ dân ở Sông Cầu thẫn thờ nhìn ra biển. Họ lo số phận những bè nuôi tôm hùm, gia tài của gia đình không biết sóng cuốn về đâu.

"Mất sạch rồi, lồng tôm hùm, đìa nuôi cá mú đều bị bão đánh tan hoang. Cả tỉ bạc đi theo bão số 13" - ông Đỗ Hoàng Xuân (46 tuổi, ngụ phường Sông Cầu) buồn bã nói.

Ông Xuân có bốn đìa nuôi cá mú với 8.000 con cá mú và 100.000 con tôm hùm ở ngoài vịnh bị sóng đánh hư hại. "Thiệt hại ước lượng cả tỉ bạc" - ông Xuân nói.

Người dân Sông Cầu gượng dậy sau bão 13. Ảnh: XUÂN HOÁT

Dọc bờ biển ở tổ dân phố Phú Mỹ, hàng trăm lồng nuôi tôm hùm bị đánh dạt vào.

Đến 7 giờ, ông Huỳnh Văn Thanh (52 tuổi, ngụ xã Xuân Phương cũ, nay là phường Sông Cầu) vẫn chưa thể ra biển để xem bè với 20 lồng nuôi tôm hùm của gia đình số phận ra sao.

"Giờ phải mượn thúng của người quen để ra biển tìm bè. 20 lồng với 4.000 tôm con hùm của gia đình có khi đã đi theo bão số 13" - ông Thanh buồn bã.

Theo Đại tá Cao Văn Mười, Phó tham mưu trưởng Quân khu 5, đến sáng nay thống kê toàn tỉnh Đắk Lắk đã có ba người chết, hơn 2.000 căn nhà bị sập, tốc mái. Riêng thiệt hại về lồng bè vẫn chưa thống kê chính xác, nhưng ước tính sẽ rất lớn.