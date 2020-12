Người 'đạo' tượng quanh co, tự nhận hình thức khiển trách

Như PLO đã phản ánh, ông Vinh đã tùy tiện sao chép tác phẩm điêu khắc “Tình biển” của nhà điêu khắc Lê Huy Hạnh và tác phẩm “Đồng đội” của nhà điêu khắc Vương Hữu Tư rồi đặt tại công viên ven biển TP Tuy Hòa khi được Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên thuê làm các tiểu cảnh bằng đá. Ông Vinh còn tự gắn tên mình là tác giả của các tác phẩm này, đưa vào hồ sơ đề nghị xét giải thưởng VHNT tỉnh Phú Yên 2016-2020. Trong khi đó, tác phẩm “Tình biển” do nhà điêu khắc Lê Huy Hạnh sáng tác tại trại điêu khắc quốc tế TP.HCM năm 2015, đã được UBND TP.HCM mua bản quyền. Còn tác phẩm “Đồng đội” do nhà điêu khắc Vương Hữu Tư sáng tác tại trại sáng tác điêu khắc “Thành cổ Quảng Trị - Bất tử và hồi sinh” do UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức hồi tháng 7-2016. Sau khi PLO phản ánh, UBND tỉnh Phú Yên có công văn giao Hội VHNT tỉnh chủ trì, phối hợp Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh kiểm tra, làm rõ những nội dung báo chí phản ánh, hướng giải quyết cụ thể; thông tin cho cơ quan báo chí trước ngày 5-12, đồng thời báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.