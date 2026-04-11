Video: Cận cảnh nhóm thanh niên bắt trộm cừu ở Khánh Hoà 11/04/2026 14:51

(PLO)- Lợi dụng buổi trưa vắng người, nhóm thanh niên ở Khánh Hoà đã xông vào chuồng bắt trộm 3 con cừu.

Công an phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa thông tin đang củng cố hồ sơ, xử lý ba thanh niên gồm: L.V.L, V.T.K (cùng 16 tuổi) và N.T.T (17 tuổi, cùng trú xã Xuân Hải, tỉnh Khánh Hòa) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an phường Đô Vinh tiếp nhận đơn trình báo về việc mất trộm cừu. Theo đó, khoảng 12 giờ 40 ngày 8-4, đàn cừu đang ở trong chuồng tại khu rẫy thuộc Tổ dân phố 6, phường Đô Vinh thì bị kẻ gian bắt mất ba con cừu. Công an phường Đô Vinh sau đó đã xác định nhóm thanh niên trên là thủ phạm thực hiện vụ trộm.