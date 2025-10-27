Video Tin Tức

Video: Dùng xe cẩu cứu 6 người giữa dòng nước xiết ở Huế

(PLO)- Chiều 27-10, Công an phường Phong Điền (TP Huế) cùng lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 6 người dân đi phát rừng mắc kẹt tại Khe Cát, đường 71, vào thuỷ điện Rào Trăng. Do dòng nước chảy xiết, lực lượng chức năng điều động xe cẩu, để cẩu người từ vị trí cô lập ra ngoài an toàn.

NGUYỄN DO
