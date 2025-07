Video hướng dẫn người dân bảo vệ nhà cửa trước bão số 3 21/07/2025 11:00

Sáng sớm 21-7, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết từ chiều qua đến sáng sớm nay, bão số 3 (bão Wipha) đã suy giảm 3 cấp, từ cấp 12 xuống còn cấp 9, giật cấp 11 khi di chuyển trên đất liền Trung Quốc. Lúc 6 giờ 30, bão số 3 đang ở khoảng 21.3 độ Vĩ Bắc; 110.0 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 233 km về phía Đông. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 15-20km/h. Dù đã giảm cấp nhưng trong 24 giờ tới, bão có khả năng mạnh trở lại khi đi vào vịnh Bắc Bộ. Khoảng sáng sớm ngày mai, khi ở trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, bão có khả năng mạnh lên cấp 10-11, giật cấp 14.

Để chủ động ứng phó bão, tối muộn ngày 20-7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Công điện 117 yêu cầu các bộ ngành, địa phương khẩn trương triển khai ứng phó khẩn cấp với bão số 3. Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, NN&MT và các bộ, ngành, địa phương trong phạm vi ảnh hưởng của bão tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai kịp thời công tác ứng phó với bão, mưa lũ theo chỉ đạo của Thủ tướng tại Công điện 112 ngày 19-7, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do bão gây ra.