Video: Từ hộp sữa nhỏ đến chuyến xe khuya: Người dân TP.HCM góp tình cho đồng bào vùng lũ 16/10/2025 11:38

(PLO)- Tại TP.HCM, từ nhiều ngày qua, các điểm tiếp nhận hàng cứu trợ luôn rộn ràng người đến góp sức, góp của. Từ hộp sữa nhỏ của em bé đi học, đến bình siêu tốc của người dân, hay bạn sinh viên tranh thủ sau giờ học ghé phụ chuyển hàng đến tận khuya - tất cả đều chung một tấm lòng hướng về đồng bào vùng lũ.

Từ nhiều ngày qua, các điểm tiếp nhận hàng cứu trợ luôn rộn ràng người đến góp sức, góp của. Từ hộp sữa nhỏ của em bé đi học, đến bình siêu tốc của người dân, hay bạn sinh viên tranh thủ sau giờ học ghé phụ chuyển hàng đến tận khuya - tất cả đều chung một tấm lòng hướng về đồng bào vùng lũ.

Video: Từ hộp sữa nhỏ đến chuyến xe khuya: Người dân TP.HCM góp tình cho đồng bào vùng lũ

Hàng trăm tấn hàng hoá đang được vận chuyển từ TP.HCM đến bà con vùng bão lũ miền Bắc. Những chuyến xe không chỉ chuyên chở hàng mà còn chứa đựng cả những tình cảm của người dân miền Nam, mong hỗ trợ phần nào giúp người dân vùng lũ vượt qua giai đoạn khó khăn này.